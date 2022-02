Zabavni program Nove TV uskoro na male ekrane ponovno vraća hit show ''Ples sa zvijezdama''. Ususret njemu, vodimo vas na malo plesno putovanje, odnosno putovanje kroz sve čari plesa – i za naše tijelo i za naš duh. Zašto biste svaki dan trebali plesati, govori nam naš najpoznatiji koreograf Igor Barberić.

On je koreograf, redatelj, dramski i plesni mentor, glumac. Mnogi će se složiti i jedan od najprepoznatljivijih lica hrvatskog mjuzikla. U izvedbene umjetnosti Igor Barberić zaljubio se još kao dječak:

'' Imao sam plesni trening, ali imao sam i glumački i pjevački, i onda bih to sve inkorporirao i igrao se zapravo više kao u mjuziklima. Tako da je moj put plesački bio tik tik tik, ali uvijek je ples tu negdje bio'', priča.

Nakon završena zagrebačkoga Studija za suvremeni ples, Barberić se školovao na plesno-glazbenoj akademiji u Belgiji, a potom usavršavao u Americi, Njemačkoj i Nizozemskoj. U svojoj bogatoj karijeri plesu se uvijek vraćao i zato odgovorno tvrdi – ples jest i zauvijek bi trebao biti dio života svakog od nas:

''Ljudi ne mogu funkcionirati bez muzike i plesa a da to ni ne znaju, koja god muzika ti bila dobra da te pokrene. Mislim da ljudi ne plešu tako puno ali ja bih čak rekao da je i ovo kad radiš u baru naginjanje tome da zaplešeš. I opet kažem bilo bi dobro ljudima da plešu u životu, doma dok kuhaju da ne misle da to nije ne izgleda dobro, nije važno'', smatra.

Sve njegove dobrobiti teško je izbrojiti. One najvažnije i potvrđene brojnim istraživanjima su da pozitivno utječe na zdravlje i tijelo jer ples jača imunitet i umanjuje stres:

''Sigurno jedna dobra stvar kod plesa je što je dio tjelovježbe, ali onda po meni ima i taj dio s muzikom, i plesom i ritam, i ta druga hrana koja te hrani'', kaže.

A ples jednostavno ne ide bez glazbe. I teško je reći što je bilo prvo – ples ili glazba:

''Muzika na primjer ima jaku moć to napraviti, mislim da je muzika od svih umjetnosti najmoćnija, da te nešto primi, dobro ti je, a ne znaš zašto to ej dobro, a ples se na to veže, jer se povezuj uz taj ritam'', kaže.

Jer to dvoje isprepliće se od davnina. I povijesno i kulturološki. Ljudi su nekada plesali kako bi otjerali loše, a prizvali dobre sile. Danas plešemo kako bismo se osjećali bolje i zaboravili ono loše.

''Ja mislim da su se muzika i ples definitvno povijesno se oduvijek spajali, mislim d aje to ono plemensko što su ljudi od vazdana plesali i svirali to ej bio dio života i neophodno'', dodao je.

''Mislim da je ples prirodna stvar, micanje uz ritam uz muziku, mislim da imamo to u sebi, a dosta smo to potisnuli, da živimo više plemenski da bi sigurno više plesali'', smatra.

Plesat ćemo i ovog proljeća, i to uz male ekrane. Naime, nakon dvije godine pauze, Nova TV priprema najveći plesni show koji okuplja najjače hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače. Vraća se hit show - Ples sa zvijezdama!

''Ja samo znam da smo mi svi koji radimo na emisiji jako uzbuđeni što se vraća i što radimo drugu sezonu. Tako da svi nekako planiramo i želimo da planiramo i radimo da bude jače, bolje, veće, da je nekako živahnije i da je veći show!'', kaže.

Barberić će se, kao i u mnogim showovima Nove TV koji uključuju ples i glazbu, i u ovom naći u ulozi koreografa showa te kreativnog direktora nastupa. I imat će nimalo lak zadatak:

''Cijela ta plesna slika, cijela ta plesna ideja, a to uključuje i sve ostalo i svjetla i set, i cijeli tim koji radi nastupe. To je taj umjetnički direktor, a koreograf bi bio za za grupne brojeve, pleseove koji su obično otvarali emisiju'', objasnio je.

Mnogo je zadataka i pred profesionalnim plesačima i zvijezdama, koje vam još nećemo otkriti. A dok se to ne dogodi, zaplešite uz glazbu:

''Nema izgovora, svi trebaju pesati, dođeš doma upališ muziku, kuhaš i malo ideš stp tač step tač, to ćemo naučiti u emisiji, mislim da je dobro za svakog da nađe neko vrijeme za muziku za ples, ad li sami s partnerom, u nekom većem drštvu, definitivno je dobro to potražit u životu'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



