Godinu dana nakon prisilne stanke od koncerata, Marko Tolja održao je čak dva, za koja još uvijek ne može vjerovati da su se dogodila. Osim toga objavio je i novu pjesmu ''Budi budna'', koja na prvu nosi osjet neprežaljenog Olivera Dragojevića, Markova idola, ali i velikog prijatelja. Maja Perica je za IN magazin probudila neka lijepa sjećanja.

''To je jedna od onih pjesama kakve se više ne pišu, a svi ih volimo slušati. Mogu samo biti zahvalan Sergeju Ćetkoviću, koji je napisao pjesmu i koji se baš onako iz vedra neba javio. Na prvo slušanje me odmah oduševila'', priča Marko te dodaje da ga je puno ljudi nazvalo i reklo da je baš - oliverovska.

''Sad već imamo pravac oliverovska, što je genijalno i meni jako imponira. Iako se s Oliverom ne želim uspoređivati jer je to moj idol'', govori Marko.

Bezbroj je uspomena koje ga vežu za Olivera, a nezaboravna koja je našla mjesto i na Markovu zidu slavnih, jest nastup u Royal Albert Hallu.

''Sjetim se toga svaki put kad se sjetim njega, a to je vrlo često. Pjevati sa svojim idolom u Royal Albert Hallu koji me prigrlio kao nekog svog iako je generacijska razlika velika, postali smo i prijatelji, to nikad neću zaboraviti, to iskustvo, čudo je to'', priča Marko.

Marko ima i neobjavljeni hit poput ''Sve što nisam ja'', koji je posvetio supruzi.



''Sloboda je u mom poslu jako bitna. Ja imam tu sreću da moja supruga sto posto kuži i mene i kako to sve funkcionira. Podrška je uvijek, naravno. OK, sad kad imaš malog klinca, drugačije je, ni meni se više toliko ne putuje. Mi muzičari kad idemo nekamo želimo biti tamo što duže, a sad se volim što prije vratiti doma'', priznaje.

Oko jedne još neobjavljene pjesme itekako se namučio.

''Ja sam sinu napisao pjesmu, nisam ju još objavio, to je jedno sedma verzija. Kad imaš to malo biće, ništa nije dovoljno dobro, ali pjesma postoji i zove se 'Zbog tebe'. Sad sam u fazi snimanja, ali kad će ugledati svjetlo dana, ne znam'', priznaje.

I dok su se brojni glazbenici zbog lockdowna primili drugih poslova, Marko svoje skrivene talente još nije upogonio, iako mu dizajn interijera jako dobro ide. A ni kuhinja mu nije stran pojam.

Zasad će se ipak držati mikrofona. Nakon točno godinu dana prisilne stanke održao je čak dva koncerta.

''Do zadnje sekunde izlaska na pozornicu nismo vjerovali da će se to zapravo dogoditi, jako lijepo i jako čudno jer smo izašli iz pjevanja pred publikom'', priča Marko.

Sudeći po novoj pjesmi, vokal je postojan, sad još samo valja čekati da se pruži nova prilika za izvedbu pred publikom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.