Nakon više od 15 godina Tatjana Jurić vratila se na Novu TV, gdje trenutačno uživa u ulozi voditeljice emisije ''Zdravlje na kvadrat''. Tatjana je Ivani Nanut za IN magazin otkrila koliko je danas važno paziti na zdravlje, tko je njezina najvjernija i najbolja prijateljica te kako je proslavila 39. rođendan.

Tatjana Jurić vratila se na male ekrane. Subotom je gledamo u ulozi voditeljice emisije ''Zdravlje na kvadrat'' na Novoj TV, televiziji na kojoj je prije više od desetljeća i pol i započela raditi.

''Rekla bih da je ova emisija 'Zdravlje na kvadrat' došla u pravo vrijeme. To sam isto rekla za Novu TV prije 15 godina kad sam radila emisiju o modi, sad se treba koncentrirati na zdravstvene teme'', zaključila je Tatjana.

A kakva je ona kad je nešto boli, ide odmah k doktoru ili?

''Nisam nešto u strahu, iako mi se čini da bismo se svi trebali posvetiti zdravlju, pregledavati se. Uvijek ti treba opomena da shvatiš da je zdravlje na prvom mjestu. Ja kad imam neke zdravstvene probleme, odmah zovem našu Miju Kovačić, ona je naš Dr. Oz'', šali se Tatjana.

Tatjanin kućni ljubimac, bostonska terijerka Jackie, prati je na većinu snimanja.

''Da, ima već 12 godina. Zajedno smo ostarjele, na radiju mi spava ispod pulta, ovdje nikom ne smeta. Ona mi je najbolja prijateljica. Svaki vlasnik ljubimaca može to shvatiti, oni su puno više od kućnih ljubimaca, najveće lekcije o ljubavi i odanosti'', objašnjava Tatjana.

Voditeljica se osvrnula i na ruševinu u Dalmaciji koju je kupila s obitelji.

''Da, moja obitelj ima sentiment, značenje u sjećanje na mamu. Naslanja se na kuću moga oca, prava Dalmacija u mom srcu''. objasnila je. Osvrnula se i na gubitak majke.

''Kako je moja mama dugo bolovala od Alzheimera, došla sam do te udruge i kad god treba skrenuti pažnju, ja sam tu. Ljudi mi se često javljaju. Dobila sam dojam da mnogi misle da je sramota reći da su bolesni, pogotovo kad se radi o sustavnom urušavanju, to je nekad bilo, to treba razbiti. Javljaju se u velikom broju, mi smo generacijski tu negdje, sve moji vršnjaci i dođe mi milo da kroz moj tekst imaju slobodu da mi dođu, pošalju poruku. I veseli me odgovoriti jer znam koliko je meni to značilo'', iskreno priča Tatjana.

Tatjana je ovih dana proslavila i 39. rođendan.

''Svjesna sam protoka vremena, ali ja sam rekla - nije to samo 39, al ako ćemo - za 11 smo 50. Svaki dan u životu treba slaviti, rekla je mama. Treba stati, uloviti trenutak'', zaključila je Tatjana.

