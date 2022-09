U devetoj sezoni Supertalenta, koja s emitiranjem na Novoj TV kreće u subotu, 24. rujna, za pobjedu će se natjecati plesači, pjevači, imitatori i akrobati ali i kandidati s rijetkim i neobičnim talentima koje dosad nismo imali prilike vidjeti. Sve njih iza pozornice dočekuju Igor Mešin i Frano Ridjan i oni najbolje znaju što nas ove sezone očekuje.

Ususret početku nove sezone megapopularnog showa Supertalent, dobro poznati voditeljski dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan, priznaju kako s nestrpljenjem odbrojavaju dane do početka showa:

''Jako se veselim biti ponovno na pozornici Super talenta, točnije, sa strane pozornice jer su to najbolja mjesta u državi to je sigurno. Svi se pitaju kako to izgleda'', rekao je Igor Mešin.

''Iza pozornice u ovom formatu Supertalentu se najbolje osjećamo. Tu smo Frano i ja i ovo je naše radno mjesto. I kao i svake sezone jako se zabavljamo jer ima odličnih kandidata, ima dosta i ne talenata, što je isto ponekad zabavno. Mislim da će i publika uživati'', otkrio je Frano Ridjan.

U promo spotu našli su se u ulozi zaštitara kojima je povjeren zadatak čuvanja zlatnog gumba u muzeju. U stvarnosti, kažu, već su nabrusili ''prstiće'' kako bi zajedno i ove godine stisnuli zlatni gumb nekomu od kandidata i tako mu osigurati izravan plasman u polufinale.

''Jesmo, već malo pikiramo, već nešto hm, ali mislim da imamo dobru ideju'', govori Igor Mešin.

''Ne, vrlo lako se dogovorimo oko zlatnog gumba. On kaže Frano idemo, ja idem… ali dopustio mi je sad nakon druženja tri puta da smijem komentirati ako se baš ne slažem'', kaže Frano.

Šalu na stranu, u voditeljskom poslu, posebice kada se radi o dvojcu, itekako je važno da se i privatno slažu, poštuju i razumiju:

''Ja mislim da je to smisao kompletnog rada na televiziji, kad imaš dobru komunikaciju s partnerom ili partnericom sve je jednostavnije. Ja s Mešinom nemam nikakvih problema, on je čovjek s dugogodišnjim iskustvom, od milja ga zovemo ''ćale''.'', kaže Frano.

Hvala mu što me nahvalio, ja isto imam riječi hvale za Franu, izuzetan profesionalac, pametan, duhovit čovjek s kojim nije problem radit.

I nema tu neke velike pripreme, tvrde.

''Već smo u onoj fazi kao stari bračni par. Vidimo se, kimnemo si, Igore što bi ti, što ću ja. Imali smo ove godine priliku dobiti drugačije najave, novi pristup, i brzo smo se podijelili', zaključili su.

A oni koji nose dinamiku showa zapravo su kandidati.

''Zapravo nas pripreme kandidati, što su oni bolji to smo nas dvojca bolji'', kaže Igor.

A evo i najave onoga što nas čeka s njihova stručnog gledišta:

''Talenata ima, i to svi sad ponavljaju, nekako uslijed korone koja nas je ove dvije godine, mislim da se akumulirao talent koji je nakon dvije godine buknuo'', kaže Igor.

Tko će već na audicijama svojim nastupom oduševiti žiri i voditelje, doznajte u subotu, 24. rujna na Novoj TV!

