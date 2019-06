Željko Bebek, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Opća Opasnost, Jasmin Stavros, Magazin... Čak više od 40 izvođača nastupalo je proteklog vikenda na velikoj pozornici u Vodicama. Kako to obično biva na glazbenim festivalima, šušura nije nedostajalo.

Tri poznata mušketira ne planiraju ni stati, a ni usporiti. Otvorili su CMC festival još jednom svojom zajedničkom pjesmom, a nakon toga svatko je još jednom nastupio sam.

''Mi smo prijatelji prije svega, ono što smo uvijek govorili 40 godina, tako da svaka pisma koja dođe, dobro dođe'', rekao nam je Mladen Grdović.



''Jako se poštivamo i držimo jedan do drugoga, stvarno smo prijatelji. Danas je jako malo, rijetko naći na estradi prijatelja, s obzirom da nam dolaze neke nove mlade generacije koje su baš ono mlade i ja ih ne poznam, a nas troje smo nekako starija generacija, dobri smo prije i sad zajedno radimo bomba'', govori nam Jasmin Stavros.

Nakon što su u protekle dvije godine zajedničkim maratonskim koncertima obišli sve veće domaće fešte, prvi put planiraju grupnu turneju na drugom kraju svijeta. A nakon toga...

Ja bi njih poslao u penziju, a sebe ostavio'', šali se Mladen grdović.



''Pa ja jesam službeno u mirovini, ovoj državnoj, ali ja ću u mirovinu tek ići prije smrti. Mislim da sam sad u najboljim godinama i da je šteta ići u mirovinu'', smatra Stavros.

Vodička pozornica ove je godine oborila rekord - izvedeno je čak 40 pjesama. A ljeto će obilježiti zasigurno ''Naj, naj'', pjesma Ivana Zaka i Tare.

''Ja mislim da je naj naj život, jednostavno, kratko, zato što, tu smo i svaki trenutak trebamo iskoristi da nam bude dobro i da uživamo u tome što radimo i to je to'', govori nam Majda Šušelj Tara.

A tako bi nekako opisala svoju lozinku za sreću i Andrea Šušnjara.

''Danas je to recimo luda ekipa, dobar provod, predstavljane nove pjesme, nekad to bude, sunce, more, znači svatko ima svoju lozinku za sreću'', priča nam pjevačica.

Ljetni mjeseci za naše glazbenike znače da nema stajanja. No morske radosti ipak neće propustiti.

''Ja ako treba nakon gaže skačem u more, to je redovito. Ono negdje završiš taman, svi su umorni, premoreni i onda skočiš u more, nema lipše'', smatra Ivana.

A za Opću opasnost najljepše je druženje sa starim prijateljima. O tome govori i njihova pjesma Karta za prošlost, u kojoj su se mnogi prepoznali.

''Rado se sjetimo vremena kad je sve ovo nastajalo, pa govorimo o tom vremenu na taj način. Bilo je bolje, ne pričam tako, nisam to htio. Danas je dobro, mili Bože što sve imamo, a s druge strane nemamo ništa. Karta do prošlosti samo zato što je tad i nama, a volio bih da priznate svi sebi, svaki bilo veselije. Gdje god da krenem znam d me čeka frend i onda frendovi, nikad nije bio dan da se nije nas 20-ak našlo, sjedilo pričalo, provodilo dane. Danas ne možete frenda 2 dana telefonom dogovoriti'', priča nam Pero Galić.

I ove godine u Vodice je stigla Neda Ukraden. Iza pozornice su je čekali brojni obožavatelji, čime je potvrdila da je prava miljenica publike od 7- 77 godina.

Divno, to je ja mislim najveći kompliment koji neki pjevač može poželjeti, da ga generacijski vole. Da ga nekako i mama i kćer i baka, naravno i tata neki ako po mogućnosti je zgodan još bolje'', šali se Neda.

Dame su i ovog puta pomno birale kreacije u kojima će nastupiti. Bilo je modnih blizanki poput Domenice i mlade pjevačice Meri Andraković. Uglavnom su se birale kratke haljine, no bilo je i onih koji su se odlučili za elegantniju varijantu.

''Ja sam znala da će ovdje bit puno dekoltea, kratkih minica i tako, onda ja volim uvijek bit kontra i spot mi je zapravo napravljen na jedan fini, damski način sa onim pastuhom u tvrđavi svetog Nikole u predivnim dugim haljinama pa sam htjela nastavit tu tradiciju'', govori Andrea.

11. izdanje CMC festivala zatvorio je Dražen Zečić. Svojom pjesmom ''Sve je zbog nje'' dignuo je publiku na noge.

''To je pjesma posvećena, razgovoru sa životom, posvećena svim ljudima koji nekakav imaju trenutak u životu. Svaki čovjek ima nešto, nešto mu je bilo u životu, to je posvećeno svim ljudima. To je život morate mu nešto i zamjeriti'', zaključio je Dražen Zečić.

Teško da će netko naći zamjerku ovakvom druženju. Svi jedva čekaju iduće izdanje.

