Na dan dubrovačke fešte intervju samo za IN Magazin dao je najpoznatiji Vlaho. Pjevač Vlaho Arbulić otkrio nam je kako je kao dijete slavio dan zaštitnika grada, je li malena Luce naslijedila glazbeni gen i kolika mu je potpora u karijeri supruga Tanja.

Je li se u djetinjstvu Vlahe Arbulića više slavila fešta Svetog Vlahe ili rođendan?

''Pa mogu reći da jest, čekao sam taj blagdan više nego rođendan, i stvarno je to bila jedna lijepa tradicija. Sad već neko vrijeme nisam bio, a velika mi je želja. Bilo bi to super opet obući i konavosku nošnju i nositi barjak, ali evo to su sad preuzele neke mlađe generacije'', priča Vlaho čija je kćer Luca već nosila konavosku nošnju.

''Da, da, i Luce i Tanja su se oblačile, a to je sve šila moja mama, tako da nam je konavoska nošnja posebno bliska srcu'', govori Vlaho.

Često ime krajnjeg juga dobila je i Vlahina prelijepa mezimica Luce koja kreće u glazbenu školu.

''Obožava glazbu i ona se apsolutno bavi glazbom kroz igru slobodno i neopterećeno, mogu samo učiti od nje'', govori Vlaho.

Lucina mama, prelijepa Tatjana Dragović, jedna je od naših najuspješnijih manekenki svih vremena. I Vlaho iza sebe ima zavidnu modnu 'kilometražu' pa ne bi čudilo da geni malenu Lucu odvedu u tom smjeru.

''Mislim da bi to Luci bilo predosadno, ona je puno osebujnija ličnost, ali opet kažem, ona će sebi sama određivati svoj put, ne bojim se za to uopće'', priča Vlaho.

Za Vlahu često ističu da je jedan od najzgodnijih pjevača, dobiva li pisma obožavateljica?

''Ne dobivam, ali nikad nije kasno, vidjet ćemo s vremenom'', kaže.

Vlaho se, uz pjevanje, bavi glazbenom produkcijom.

''Dosta toga se sad kuha, Dora stiže, čast mi je, na dvije pjesme sam autor i producent, tako da mislim da imamo tamo što pokazati kao tim i baš se radujem'', govori Vlaho kojem je partnerica Tanja velika podrška u poslu.

''Mi smo skoro već deset godina zajedno i definitivno bilokoji savjet i pomoć od nje ima posebnu težinu bez ikakve sumnje'', priča Vlaho.

Iako je Tanja poznata kao ikona stila, Vlaho se sam brine za svoj stajling.

''U tome si definitivno dajemo nekakav feedback jedno drugome, ali mislim da ona ne sluša mene ni ja nju'', priča Vlaho

Na proljeće stiže i nova pjesma, ponovno na engleskom jeziku.

''Nadam se da će se publici svidjeti, baš je svježe nešto, bit će vedrije i zato čekam toplije vrijeme. Odlično mi je što se glazbom mogu baviti u toliko širokom smislu'', otkrio je Vlaho.

Cijeli razgovor s Vlahom pogledajte u prilogu In magazina.

