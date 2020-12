Ovo božićno poslijepodne započet ćemo s pričom o Božiću. Što zapravo znači ovaj dan, jesmo li otišli u pogrešnom smjeru kad je u pitanju slavljenje Kristova rođenja i koje sve poruke u sebi nosi ovaj najradosniji blagdan? Odgovore na ova pitanja Julija Bačić Barać potražila je za In magazin kod fra Stjepana Brčine, franjevca poznatog po radu s mladima, sa zagrebačkog Svetog Duha.

''Bez obzira na koji način slavite Božić budite ljudi prije svega'', govori Stjepan Brčina.

Biti čovjek najvažnija je poruka Božića. Danas, na ovaj veliki kršćanski blagdan Isusova rođenja trebali bi se dobro prisjetiti što zapravo slavimo.

''Proslava Božića ne ovisi o materijalnim stvarima, ne ovisi o nakitu koji smo stavili, o trpezi, nego ta radost dolazi iz nutrine jer Bog je radost. A što današnjem čovjeku treba više nego radost, ljubav, mir, sreća, a tko nam to može dati? Ovaj svijet? Ne. Isus Krist'', govori.

A proslava Božića kako ističe fra Stjepan Brčina, danas izgleda ovako:

''Mi danas imamo dvije vrste proslave Božića, imamo onu katoličku koja prati katolički kalendar i gdje je centar pobožnosti Božića sam Isus i imamo ovu komercijalnu proslavu Božića gdje su zapravo izbacili Isusa, a stavili su u centar čovjeka koji se vrti sam oko sebe. Božić nije proslava Božića bez samog Isusa, Božić je onaj trenutak kada je Isus u centru pozornosti'', kaže.

Ukrasi, prepun stol i naravno pokloni. U svemu tome lako je zaboraviti na čemu bi zaista trebali biti zahvalni.

''Budite zadovoljni onime što imate, cijenite to, možda je ovo baš trenutak da probamo izvući one vrijednosti za koje se u narednoj godini trebamo boriti, a to su obitelj, prijateljstvo sve ono što nam je Gospodin dao, a inače ne cijenimo'', poručuje.

Kad je darivanje u pitanju, njega možemo slobodno ostaviti i za ostale dane u godini.

''Nije grijeh dati nekome nešto, ja osobno volim poklone, nije to problem, problem je što treba biti autentičan cijelu godinu ne samo taj dan. Smisao Božića nije da smo svi samo 25. sretni, svi smo u ljubavi, svi si darivamo, a onda ostatak godine vodimo ratove'', kaže.

Obitelj na okupu i želja da sve bude savršeno nerijetko dovede i do onih dobro poznatih kućnih „ratova“ uoči blagdana.

''To se najčešće dogodi našim obiteljima oko silnih priprema dočeka proslave Božića dođe do nekih nesuglasica, možda i svađe i trzavica, osuđivanja, grubih riječ i onda da bi bili farizeji i na Božić ujutro poklanjali jedni drugima poklone'', objašnjava.

Što ako se nisam ispovjedio za Božić? Što ako nisam otišao na misu? Ovo su pitaju mnogi ovih pandemijskih dana.

''Ako je netko stariji, ako je bolestan, ako spada u rizičnu skupinu, pa Bog vidi njegovu želju da je on htio to napraviti i automatski po tome je već u milosti jer zna Boga da za tu osobu bi možda bilo bolje da ostane doma i zato bih tim ljudima poručio da budu u miru'', priča.

A da bi se tradicionalni blagoslov obitelji koji se inače događa u ovo doba godine, ipak dogodio, fra Stjepan se odlučio poslužiti facebookom i instagramom.

''Napravit ćemo zajednički online blagoslov 27.12.ja ću predvoditi molitvu, pokrenuti live, oni će se svi okupiti, pratiti'',najavljuje.

Mnogi će Božić i božićne blagdane provesti razdvojeni od obitelji, a njima ovaj franjevac sa zagrebačkog Svetog Duha pročuje:

''Sigurno da je mnogima teško da će ovaj Božić provesti sami, ali možda bih rekao da imamo uvijek na pameti da će i ovo proći da je ovo takva situacija i da će doći oni ljepši dani. Možda da promislimo kako bi trebali posjećivati svoje bližnje češće ne samo za Božić, koristiti svaku prigodu, svako slobodno vrijeme, otići ih posjetiti '', govori.



Ljubav, mir, radost, vjera i nada-ove darove donosi Božić. Idući Kristov rođendan čekat ćemo godinu dana, zato danas-radujte se narodi.

''Ja svima čestitam Božić neka vam je zaista blagoslovljen i sretan, svima želim obilje Božjeg mira i blagoslova'', zaključio je za kraj.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.