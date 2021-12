Modni dizajneri u kreiranju svojih glamuroznih toaleta često posežu za principom ''manje je više'' pa golišave haljine sve češće vidimo na crvenim tepisima i svečanim događanjima. Predvodnica ovog trenda u Hrvatskoj je Maja Šuput, no ne zaostaju ni ostale Hrvatice koje žele izmamiti onaj ''wow'' efekt.

Rijetko će koja dama s domaće showbizz scene odjenuti haljinu koja manje skriva, a više otkriva, no Maja Šuput u golišave haljine uskače bez previše razmišljanja.



''Evo ovako, sad kad bih ja vama rekla da sam dva tri dana prije saznala da ću imat buket cvijeća na sebi jer je Grubnić baš došao s buketom cvijeća i rekao ''Ovo je tvoja haljina!'' Hahaha...Još je rekao da je to ozbiljna haljina, nije zezancija tih 20 deka'', priča Maja Šuput.



''Ja osobno volim kad se na ženi vidi što više toga. Naravno sve ima svoje granice i granice dobrog ukusa treba poštivati, međutim volim vidjet tu žensku kožu, volim vidjeti da se ta haljina jednostavno stapa sa ženskom kožom'', priča Marko Grubnić.



''Čudno mi je da se ljudi tome čude u 21. stoljeću. Mislim da je to za svaku pohvalu, da treba imati malo više hrabrosti i da - treba imati malo dobrog tijela. Hvala. Sad sam se pohvalila sama kad me nitko neće'', šali se Maja.



Pokoji centimetar kože više, a materijala manje - često je pravilo u Grubnićevoj modnoj računici.



''Neću reći da sam diplomirao na takvim haljinama, ali jako često volim recimo Maju obući u to. Nikad nisam skrivao da sam se kao mali volio igrati s barbikama i da je Maja upravo moja živa barbika'', priča Grubnić.

A kakve su inače Hrvatice po pitanju golišavih odjevnih kombinacija? Vole li i obične svakodnevne dame pokazati njegovanu kožu i u glamuroznim toaletama?



''Joj, više nego što misliš. Zapravo takve kakve jesu haljine idu u prodaju. Naše Hrvatice su odvažne žene i znaju točno u kojoj prilici i kada mogu odjenuti jednu takvu ekstravagntnu, prozračnu, rekla bih transparentnu haljinu'', priča Matija Vuica.



Vjerovali ili ne, i operna diva Martina Tomčić Moskaljov znala je uskočiti u itekako golišava izdanja, no samo pod jednim uvjetom.



''Čak i kad sam bila puno mlađa i osjetno mršavija, nisam se libila golišavosti ukoliko je ona u mom nekom mentalnom sklopu imala opravdanje, pa tako jedna predstava prije 20 godina koju sam radila je bila iznimno golišava. Zašto? Jer je imala dramatuško opravdanje u operi koju sam tada radila, konkretno se radilo o Carmen'', priča Martina Tomčić Moskaljov.



Izvan kazališne scene, golišavost ipak nije dolazila u obzir.



''Jer naprosto ja sa svojom osobnošću nisam pronalazila opravdanje zašto bih to na taj način nosila i puno sam se ugodnije osjećala u nekakvim drugim kreacijama koje su možda meni dozvoljavale da više moja osobnost govori o meni, a manje moja vanjštvina, odnosno u ovom slučaju moja golišavost'', govori Martina.



No zato je Maja tu prava profesionalka. Ova je haljina izazvala pravu pomutnju na crvenom tepihu.



''I tu sam probala doslovno 15 minuta prije izlaska na taj party i doslovno me nije imao kad ni srčani uhvatit od straha'', kaže.



Kada dama uskače u jednu ovaku riskantnu haljinu, ne smije se prekršiti zlatno pravilo - ne prijeći granicu dobrog ukusa.



''Tanka je granica da to zaista postane vulgarno, ja osobno jako pazim na to'', priča Marko.

Ipak, i najboljima se dogode propusti pa ionako golišava haljina, neplanirano zna otkriti još više.



''Dogodilo se da se jedan dio haljine naprosto otpustio i popustio sve kočnice i pokazao previše. Međutim to su zaista rijetke situacije. Kad se rade takve riskantne haljine, ili gole haljine onda se jako pazi na svaki detalj'', priča Marko.



Bez obzira na to što u golišavoj haljini možda izgledate kao ''milijun dolara'', pripremite se i na pokoji pogled zavisti i osude. Od ove naizgled stroge članice žirija Supertalenta to ipak nećete doživjeti.



''Da li osobno danas imam nešto protiv toga? Apsolutno ne! Imam problem licemjerstva društva danas u kojem živimo, a to je recimo da je skroz OK i korektno da na crvenom tepihu ili Instagramu bit, ali doista, gol, ali moja slika gdje ja dojim svoju djevojčicu to postaje problem i bit će kao sexual abouse prijavljen Instagramu. Tako da malo ta dvostruka mjerila i ta licemjernost oko ženskog tijela kao takvog me puno više muči nego činjenica da neka mlada lijepa žena predivnog tijela to pokaže, pa to volim i ja pogledat'', priča Martina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Zbog onog što ima na nogama Sevkin profil zasut je komentarima, a još je pozirala i na tramvajskoj pruzi usred Zagreba +30

Nives Celzijus otkriva tajnu atraktivnog izgleda: ''Događaju mi se situacije i reakcije gdje svi gledaju, puno znači kako zračimo!'' +27