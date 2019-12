Božićna atmosfera osjeća se na svakom kutku i u Splitu. A čast da ondje otvore advent imali su Viktorija i Dino Rađa te naš Marko Mrkić s djevojkom Anteom.

Početak prosinca pokazao nam je svu svoju čar, dolazak Božića osjeća se u zraku. Upravo početak splitskog adventa Viktrorija Rađa i Marko Mrkić jednostavno nisu željeli propustiti.



"Meni je ovdje prekrasno, provodim vrijeme s domaćinima, to su Dino i Viktorija ovdje. To je nešto najvrjednije što je ostalo s ''Plesa sa zvijezdam'', to što smo stvarno postali dobri'', kaže Marko Mrkić.

Slaže se s tim i Viktorija.



"Ne možete zamisliti koji je to gušt, zamisli, otvara se advent i mi plešemo i to mi je baš posebna čast i zadovoljstvo", kaže.



Upravo plesnim pokretima Marko i Viktorija, hipnotizirali su okupljene, a kada još kažemo da su donijeli i snijeg u Split, advent nije bolje mogao početi. No onda se dogodilo nešto na što Viktorija nije računala - malena crvena haljina je postala neposlušna i u jednom trenutku pokazala što nije smjela.



''Jednom se to mora dogoditi, kod svakog pravog pofesionalnog plesača'', našalila se Viktorija na svoj račun.



No šalu na stranu, ova nezgoda je itekako iznenadila Viktoriju.



"I polu striptiz sam donijela. Znači gle, pogledaj to. I onda sam s tom petom zakačila suknju koju sam povukla dolje'', ojbasnila je.



Upravo ovo predbožićno vrijeme Viktoriji je najdraže u godini, iako priznaje da budući da je u domu okružena samo muškarcima, cijela božićna dekoracija pada na nju. Dino joj prepusti tu čast.



" Čovjek bježi iz kuće kada kitimo bor jer je to kaotično za njega i onda zna kad dođe da će samo staviti zvijezdu'', otkrila je Viktorija.



Iako su splitsku adresu zamijenili zagrebačkom, Dino jednostavno ne može bez svojeg Splita pa se tako već zna gdje će proslaviti Božić.



"Uvik je u Splitu, mi smo već, 20 ma i više od 20 godina kod Graša i s njima smo. To mi je nezamislivo da je Božić bez familije Grašo.", priznaje Dino.



A možda ga upravo za Božić Viktorija uspije nagovoriti da nauči nekoliko plesnih pokreta, iako on priznaje...



A osim ljubavi i mira, ovo vrijeme nosi i božićna iznenađenja u obliku poklona. Iako naši sugovornici još uvijek ne znaju čime će razveseliti najmilije, Marko je odlučan da to ipak neće biti zaručnički prsten za djevojku Anteu.



"Bojim se da se to još uvijek neće dogoditi. Prvo smo rekli nabaviti mačku i psa, a onda dalje malo ozbiljnije stvari'', kaže.



Iako priznaje da joj je uvijek draža uloga u kojoj ona dariva svoje najdraže, Viktorija je poslala poruku koju bi svi trebali slijediti u ovo blagdansko vrijeme.



"Uživajte ljudi volite se, uživajte jedni u drugima za blagdane i to je jedino bitno", poručila je.

