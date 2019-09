U zdjelu s paprenim kuglicama ovoga je puta posegnula nekadašnja Miss Dalmacije, finalistica Plesa sa zvijezdama i supruga Dine Rađe, Viktorija Đonlić Rađa. Iako je u ljubavi s našim proslavljenim košarkašem više od dva desetljeća, ipak priznaje pred kojim bi slavnim glumcem pokleknula da se nađe na pustom otoku.

Gošća ovotjednih Paprenih kuglica je žena, majka, ljepotica. Kako je rekao naš Davor Garić, ne znaš izgleda li bolje namontirana na petama ili ujutro bez šminke. To je Viktorija Đonlić Rađa.

Za početak smo saznali što bi savjetovala mlađoj sebi da se može vratiti u tinejdžerske dane.

''Budi uporna, što god da radiš, samo budi uporna'', brzo je odgovorila Viktorija i dodala da je po njoj upornost najveća vrlina.

Dopalo ju je i pitanje jesu li ona i Dino ikada davali nadimke skrivenim dijelovima svojih tijela.

''Razočarat ću vas, ali ne'', odgovorila je Viktorija na ovo provokativno pitanje. A onda je uslijedilo još jedno zanimljivo pitanje.

Bi li pokleknula da na pustom otoku završi s Bruceom Willisom?

''Bih. To bi mi čak moj muž ne oprostio, nego čestitao. Bruce Willis mi je idol otkad sam bila dijete. To si znao pa si me zato pitao'', našalila se Viktorija.

Bivša članica showa ''Plesa sa zvijezdama'' odgovorila nam je na još neka ili-ili pitanja, a o čemu je točno riječ, pogledajte u našem videoprilogu!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.