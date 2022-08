Uz Olivera, Vesna Dragojević provela je 48 sretnih godina. Njihova ljeta bila su vezana uz Velu Luku, gdje su proVOdili OPuštene obiteljske trenutke te gledali svoju djecu i unuke kako odrastaju. I danas se ovdje OKuplja cijela obitelj, a samo za IN Magazin Vesna se PRIsjetila trenutaka s nikad prežaljenim suprugom.

Vesna Dragojević iz godine u godinu izgleda sve bolje i to joj je novinarka Ana Vela rekla odmah na početku razgovora.

''Zato što spavam do podne, ništa drugo. Ne moram ništa čistiti jer sam sama. Ovo mi je prvi put da ja ne moram ništa čistiti, cijeli život sam se toliko naradila da je nevjerojatno, ja kažem kako nisam našla neku kućnu pomoćnicu ili dadilju, sad mi je to po glavi... Ništa, sve sam sama odradila, to je valjda tako. Ja sam ona starinska žena, kuhanje, dica, muž i familija'', govori Vesna Dragojević koja je na Oliverovu godišnjicu smrti na Facebook stavila objavu posvećenu njemu u kojoj je istaknula da će joj platiti ako se sretnu jednom gore, a sad je objasnila zašto je to tako napisala.

''Zbog svega što mi je ostavio, dolaze Česi, Nijemci, Poljaci, tako se ja sad slikam, ali dobro, nije mi teško'', priča Vesna.

Ove godine Oliver i Vesna slavili bi 48. godišnjicu braka.

''Bili smo se dogovorili da ćemo se za 50. godišnjicu ići u Las Vegas oženiti, ali evo, ja ću poći sama tamo...'', otkrila je Vesna.

A kako ju je Oliver zaprosio?

''Nikako, rekao je - slušaj, ti svaki vikend dolaziš u Split autobusom, ajmo se mi oženiti.. Ja kažem dobro'', prisjetila se Vesna.

Je li ga bilo teško dijeliti s tolikim ljudima?

''Nije, to je sve išlo polako. Kad smo se mi oženili on je još svirao samo vikendima, ja sam još 4 godine radila u bolnivi. Živjeli smo od moje plaće, ja sam mislila da ću mirovinu dočekati u bolnici, a da će on tamburati vikendima. Trebalo je 3,4 albuma snimiti u roku 5, 6 godina da bi eventualno počeo raditi koncerte i onda je tako krenulo. Ja sam se s njim navikavala, obožavateljice su bile stvarno naporne, čak i previše naporne, ali nema veze, ja to nisam shvaćala ozbiljno. Ja sam ih ignorirala, najlakše je tako'', ispričala je Vesna.



Koncert u Veloj Luci ove je godine bio zbilja velik.

''Mislim da od ovoga nema veće, mene je strah da je ovo maksimum televizija, to je preveliki projekt, ne znam hoće li se to moći ubuduće isfinancirati. Ja bih voljela da ostane ovako, evo ovdje su bili koncerti prije i to je bilo ograničeno, a sad je to jedna fešta za svih'', zaključila je Vesna.

