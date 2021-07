Ovo je treće ljeto koje Vesna Dragojević s obitelji provodi u Veloj Luci bez čovjeka čije su nas pjesme pratile cijeli život. U intervjuu koji je dala samo za IN Magazin, otkrila je koje pjesme najradije slušaju njegovi unuci, s kojim pjevačem bi volio da ga uspoređujemo, ali i zašto ne bi bio sretan kada bi vidio svu ovu pompu koja se stvara na godišnjicu smrti.

I dok je on svima nama glazbena legenda, njima je bio nježan suprug, otac, djed. Tu prazninu, kao i onu na glazbenoj sceni koja je ostala nakon njegovog odlaska nemoguće je popuniti.

"Meni je prošlo brzo i sporo. Čini mi da je bilo davno, a sad kada vraćam film, čini mi se kao da je bilo jučer", rekla je Vesna Dragojević, supruga pokojnog Olivera Dragojevića.

Otkrila je koliko Oliverovi i njezini unuci slušaju njegove pjesme. "Ovi mlađi slušaju 'Nadalinu', plešu, a ovi stariji ne slušaju, ali znaju kada im je djed pjevao", rekla je Vesna koja je s glazbenikom bila 44 godine u braku.

Objasnila je i kakav joj je osjećaj bio na treću godišnjicu suprugove smrti slušati njegovu glazbu na koncertu u Veloj Luci.

"Svuda oko sebe ja to mogu čuti, gledati spotove, samo ne mogu gledati intervjue, pogotovo neke zadnje. To mi je teško, kad govori, ne znam kad ću to moći, ali ovo kad pjeva i spotove mi nije problem gledati", istaknula je Vesna.

Otkrila je i je li joj drago kada vidi da je zaživjela manifestacija u Veloj Luci u čast Oliveru.

"Evo, baš sam maloprije razgovarala s djecom. Meni se čini da on ovo vidi da bi nas ubio, ali mi nemamo veze s ovim. Mi smo rekli Veloj Luci: 'Radite što hoćete'. Već sam neke neke komentare čitala, inače ih ne čitam, da je ovo namješteno, ali evo da ste došli prije sat vremena vidjeli bi dva čovjeka koja su svirala harmoniku. Ja sam izašla i onu su facu napravili kao da su gospu vidjeli, a ja sam samo htjela vidjeti što je to ispred vrata. Počeli su plakati, slikali su se sa mnom. Bila sam jučer popodne na groblju, pa to su kolone ljudi. Ljudi to spontano rade, mi nismo ništa tu napravili", ispričala je.

Inače, tijekom veličanstvene karijere Oliver je svirao i u sidnejskoj operi, njujorškom Carngie Hallu, londonskom Royal Albertu i pariškoj Olympiji. No samo jedan koncert mu je bio poseban.

"Njemu je Olympia bila broj jedan, sigurna sam. I on je htio imati dvd iz Olympije, a London, New York, Sydney Opera House, to mu je bilo manje važno. Olympia je bila posebna pozornica, poseban ugođaj, nekako je baš posebno", istaknula je Vesna.

A nama je posebna svaka pjesma koju nam je ostavio i nadamo se da ćemo u Luku na njegovu godišnjicu dolaziti još dugo dugo i s dragom gospođom Vesnom prizivati sjećanja na apsolutnu legendu.

