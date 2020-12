U turbulentnoj godini jedinstveni projekt Nove TV i SPAR-a Hrvatska Startaj Hrvatska pokazao je da se uz trud, volju i jako puno rada, te uz pravu pomoć i podršku, može uspjeti. Tko će potpisati ugovor sa SPAR-om Hrvatska te koji će proizvod biti proglašen HIT proizvodom 2020., saznat ćemo već ove subote.

S njihovim životnim pričama i poduzetničkim putem, koji često nije bio lagan i jednostavan, mogli smo se upoznati u emisijama projekta "Startaj Hrvatska". U godini koja je za poduzetnike bila posebno izazovna oni su se otisnuli u nepoznato.



''Imala sam viziju svojih recepata i željela sam to s nekim podijeliti'', govori Deana Miletić.



''Neki su govorili da ću propasti'', iskreno priča Martina Završki.



''Svaki brodolom ne mora uvijek biti negativan, nego može biti i pozitivan'', kaže Mary Novosel.

Oni su izvukli pozitivno, imali su ideju i usudili su se realizirati je.



''Mislim da osim ideje poduzetnik danas da bi uspio treba imati određenu dozu upornosti i tvrdoglavosti, barem iz moje perspektive. Ja to tako vidim jer upornost i tvrdoglavost zapravo ti daju snagu da prebrodiš sve ono što danas poduzetništvo u Hrvatskoj predstavlja'', kaže Ivana Perić.

''Svakako volju i upornost, jako puno upornosti'', dodala je Berna Storjak.

Mjeseci upornosti, truda i rada doveli su ih do rezultata. Vidjeti svoj proizvod na policama velikog trgovačkog lanca bilo je ostvarenje snova.

''Projekt Startaj Hrvatska za mene znači strašno puno zbog promocije mog proizvoda i zbog mogućeg većeg broja kućanstava koji će, nadam se, koristiti Jagetty'', kaže Jasna Karavanić.

''Sigurno da je bilo teško to sve skupa realizirati, ali veliku je ulogu odigrao cijeli projekt i sveukupni tim Interspara'', priča Goran Čipčić.

''Startaj Hrvatska'' pokazao je da ništa nije nemoguće i da i u najtežim situacijama postoji izlaz koji vodi na put do uspjeha.

''Recimo da je najveći izazov bio zapravo što proizvodnja zahtijeva jako puno manualnog rada i bio je zapravo izazov vremena, ajde najveći izazov, izazov vremena'', govori Tijana Božović Galjanić.



''Najveći izazov mi je bilo mi je hoću li uspjeti osigurati sve te proizvode. Naravno, 16 tisuća proizvoda zvuči woow, ali treba to i financirati i proizvesti'', kaže Mary Novosel.

Suočiti se s izazovima bio je samo jedan dio njihova puta.



''Uvjeriti čovjeka, uvjeriti kupca da je to proizvod za njega, to je najteže i zbog toga sam forsirala na svim tim beneficijama koje moj proizvod ima, kako bi barem prije svega ta beneficija, tipa eko, vegan, gluten free, bez laktoze, da to privuče, a onda dalje da ga osvoji okus i sama ta priča o mom proizvodu'', kaže Diana Prpić.



''Mama je ovdje sila koja to sve vuče, ja sam više kao neka podrška. Sve je bilo na mami, ja sam samo uskakao za neke detalje i baš tu podršku, kad se nekad činilo da možda nećemo moći, da je teško, onda bi bilo - ajde, smislit ćemo neki način, probat ćemo ovako'', govori Donat Rupčić.

''U ovom projektu naučila sam da moram biti mnogo upornija, snalažljivija i da se svaki trud isplati'', zaključila je Martina Završki.

Utrka za hit-proizvod sada dolazi do svoga kraja.

''Osjećam se jako uzbuđeno, velika je neizvjesnost'', kaže Jasna Karavanić.

Svi poduzetnici u utrci su za ugovor sa SPAR-om Hrvatska, a samo jedan od njih, onaj najuspješniji i u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će hrvatski HIT proizvod 2020. Tko će slaviti, doznat ćemo ove subote u projektu Startaj Hrvatska u 18:15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.