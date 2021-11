Kad si ustrajan u nečemu što radiš, rezultat stiže zajamčeno. Upravo je dokaz tomu i Stjepan Vukadin, član stručnog žirija Masterchefa, koji se odvažio na velik korak u životu - otvorenje vlastitog restorana. Zbog čega je sad došao na ovu odluku, zašto mu je 25. studeni poseban te kako ostali članovi žirija komentiraju njegov uspjeh, saznajte u prilogu In magazina!

Izaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi ni dana u životu. Tim se pravilom vodi i Stjepan Vukadin koji se nakon godina brušenja svojeg znanja i rada, odlučio na veliki zaokret u svojoj karijeri. Iako priznaje, i njega je malo iznenadilo.



"Stvarno nisam razmišljao u zadnje vrijeme o otvaranju svog lokala, ali evo desila se prilika i mislim da kad ti se dogodi prilika u životu da je treba zgrabiti. Prekrasna priča nova stranica u životu i idemo dignuti malo tu trogirsku gastro scenu i idemo napraviti lijepu priču'', govori Stjepan.



Priča je zasjala upravo u trenutku kada je i trebala, Stjepan ističe, sve se događa s razlogom i netko "gore" to sve vodi. A upravo je kraj studenog za ovog Dalmatinca poseban period u životu.



"Sve je na 25.11. Supruzi rođendan, imendan, zaručio sam je prije 3 godine na 25.11. - otvorenje restorana je na 25.11. To ti je da ne zaboraviš datum pa staviš sve na jedan datum i onda si miran, čestitaš sve šta treba čestitati'', šali se Stjepan.



Ugodna atmosfera, interijer od kojeg zastaje dah i hrana koja budi sva osjetila, recepti su s kojima će Stjepan podići Trogir na gastro sceni. Svečano otvorenje nije moglo prići bez ukusnih delicija.



"Onako nešto naše tradicionalno na neki moderan način i to i je u biti neka nit vodilja kojom se vodimo ovdje u restoranu. Domaći pršut, domaći sir, sir iz mišine, namaz od kozica, skute. Malo salate od hobe, profiteroli crni sa sipom i kremom od skute. Od toplih stvari imamo Mesni ragu, teleći rižot od skute, crni rižot i tako.", objasnio je Stjepan.



A tko će bolje ocijeniti hranu nego Stjepanovi simpatični kolege iz Masterchef žirija.



"Ja i Melkior smo već otišli u kuhinju dole smo se zezali sa personalom, mi se izgubimo, volim se više zavući među radnike dole. Ali odlično je jako lijepo. Aaaaa pa dobro dat ćemo mu uvjetnu četvorkicu haha aaa ne, ne,ne mislim da je on zbilja jedna osoba koja nešto radi, radi to sto posto. Tako da ne sumnjam u njega samo mu ljudi trebaju dati šansu"'', govori Damir Tomljanović-.



"Savjet? Da bude svoj. Da kuha ono što najviše voli jer će to gosti sigurno osjetiti na tanjuru. To je uvijek tak zapravo i ne treba ništa glumit. Kuhaj svoju kuhinju u kojoj se osjećaš najugodnije i to uvijek gost osjeti zapravo na tanjuru i ostane oduševljen.", priča melkior Bašić.



Za dobru energiju pobrinuo se i Marko Tolja koji je svojim pjesmama začinio sami event, ali i priznaje, mnogo je toga naučio iz samog gledanja showa Masterchef



"Ja obožavam kuhati i obožavam Maserchef, ovu sezonu nisam toliko ulovio jer imam malog klinca doma pa je to praktički nemoguće, ali sam ulovio par puta. Baš sam mu sad rekao kad sam ga upoznao, da je puno stroži zapravo na televiziji, nego što zapravo je. A jedva čekam probati kuhano. Mislim da je on bio izvrstan kuhar odnosno chef i prije tog showa samo šta sad znamo za njega - dođite probat šta da vam kažem hehe", priča Marko Tolja.



Iako je druženje povodom otvorenja završilo, započelo je jedno novo razdoblje Stjepanovog života.

