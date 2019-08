Nakon četiri godine duge pauze bivša pjevačica grupe Karma vratila se u glazbene vode. Otkad je napustila Karmu, s počasnim konzulom Kraljevine Tajland dobila je kćer Niku i posvetila se majčinstvu. Zašto se na vrhuncu karijere povukla s glazbene scene i kojih se pravila mora držati otkad je u vezi s diplomatom, otkrila je našoj Juliji Bačić.

Nakon dueta s Ivanom Zakom bivša pjevačica grupe Karma, Tara, snimila je novu pjesmu "Kakva noć".

Stihove i glazbu Tarine pjesme također potpisuje Zak, a u videospotu je zaplesala s plesačem Marijem Ožboltom, kojeg smo upoznali u Plesu sa zvijezdama.

''Odličan plesač, nisam dugo plesala salsu, bilo mi je OK nakon toliko godina, trebala sam se i ja malo skulirati'', kaže nam Tara.

Nije dugo plesala salsu, a nije ni pjevala. Na četiri godine dugu pauzu od glazbe otišla je nakon rođenja kćeri Nike.

''Ja sam do šestog mjeseca trudnoće skakala na pozornici, makar to nije baš jako pohvalno. Ali povratak nakon poroda nakon mjesec dana, to mi je bilo previše, to mi je bilo pregrubo. Ne mogu ja to dijete ostaviti, kući otići, otići negdje na dva-tri dana, ne'', priča nam.

Nakon 14 godina, na vrhuncu slave, napustila je Karmu. U to da je ta odluka bila ispravna, danas je posve sigurna.

''Muški dio benda mogao je postati otac dva, tri, četiri puta, njemu se ništa ne mijenja u životu osim toga što možda malo manje spava noću kad se vrati s koncerta, ali majka ne. Kod žena je to drukčije'', objašnjava nam Tara.

Kako bi uskladila majčinstvo i pjevanje, danas joj najviše pomaže partner Michael Pavlović. On je počasni vicekonzul Kraljevine Tajland u Hrvatskoj, a veza diplomata i pjevačice zainteresirala je i jednu njemačku televiziju da o njima snimi priču.

''Pronašli su nas, bila im je isto zanimljiva priča tog čudnog spoja glazbe i čovjeka koji je diplomat. Došli su i stvarno su se iznenadili, bilo im je jako lijepo'', kaže nam.

Što znači biti u vezi s konzulom, Tara je s godinama naučila.

''Ja ga pratim kad god po putovanjima. Naravnom, s obzirom na to da on ima tako specifičan posao, postoji bonton, sve sam naučila. Ima stvari koje ja ne smijem, ali i ne bih, nisam takav tip'', kaže nam.

I baš tih stvari koje ne smije strogo se pridržava.

''Mislim da ne bi bilo OK da idem potpuno gola negdje kad se negdje pojavljuješ s njim u društvu. Kad ga negdje pratiš ili kad dolaze diplomati, moraš biti po bontonu obučen, postoji način kako se razgovara'', objašnjava.

A razgovara li Tara s nekadašnjim članovima Karme o ponovnom okupljanju grupe?

''Ako bude ikad kakva prilika pa da napravimo nekoliko pjesama, nikad se ne zna. Ali zasad bih voljela da ovaj moj projekt ipak bude u prvom planu. Nismo nikad o tome konkretno razgovarali, mada ima jako puno upita'', kaže.

Baš kao što će i za Tarine koncerte biti sve više upita nastavi li u istom ritmu kojim je započela svoj povratak na glazbenu scenu.

