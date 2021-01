Možda uživaju status zvijezde, no za neke uloge pred glumcima je mnogo odricanja, odnosno brzo nakupljanje ili skidanje kilograma kako bi izgledali što autentičnije. To nije nimalo lak zadatak. Tko se, kako i koliko transformirao za uloge, istražila je Lana Samaržija za IN magazin.

Neke uloge zahtijevaju veće tjelesne transformacije. Matt Damon debljanje je smatrao zabavnim. Za potrebe filma ''Doušnik'' morao je dobiti 13 kilograma.

"Bilo je vrlo, vrlo lako dobiti na težini. Jako, jako zabavno. Uh... vjerojatno najzabavnije vrijeme koje sam ikad radio jer nisam niti jednom pomislio da moram nakon posla u teretanu. Jednostavno sam pojeo sve što sam vidio'', rekao je Matt jednom prilikom.

Koliko god zabavno, problem nastaje kada se treba vratiti na staro. Renee Zellweger morala se udebljati pa skinuti kile više puta i zato je jedna od glumica kojoj se svi dive kako joj to uspijeva.

''Moje iskustvo bilo je ovakvo: Renee Zellweger, glumica, želi glumiti Bridget Jones, koja ima sasvim drugačiji životni stil, pozadinu i život od mene. I trebala sam izgledati prikladno kako bih potvrdila tu karakterizaciju'', objasnila je.

Na domaćoj sceni želje za transformacijom ne manjka. No one izostaju iz nekoliko razloga:

''Iz osnovnog razloga što glumci moraju raditi mnogo stvari u isto vrijeme. Imaju angažman u matičnom kazalištu, snimaju TV seriju, pojave se na filmu, glume negdje drugdje. Teško je očekivati da glumci puštaju kosu ili da se udebljaju, to jest da se obećaju nekom projektu na šest mjeseci'', objašnjavaju nam.



''To je taj primjer, u Americi netko napravi ulogu, kao što je Christian Bale koji smršavi 20 kila, za koju je dovoljno dobro plaćen da sljedeću godinu ne treba ništa raditi i može se vraćati na svoju kilažu. Mi si to tu ne možemo dopustiti, ja si ne mogu dopustiti obrijati se naćelavo, smršavjeti ili udebljati se jer ne mogu onda svoj posao raditi dovoljno kvalitetno'', objasnio je Dušan Bućan.

Nije da ih nema, no spram holivudskih preobrazbi domaće bismo mogli nazvati sitnim korekcijama. Za ulogu u filmu "Fine mrtve djevojke" Nina Violić samo se ošišala nakratko.

Dušan Bućan je pak za svoje uloge bildao, vježbao i radio na mišićnoj masi.

Dok su neke transformacije možda čak i zabavne, neke su teške jer pojedine uloge zahtijevaju da smanjite ne samo kilažu već i mišićnu masu, a to je i poprilično nezdravo. I izazovno, otkriva glumac Chris Hemsworth.

"Baš takva ludost da neprestano razmišljaš o tome kada je tvoj sljedeći obrok ili što možeš, a što ne, a ako ovo pojedem, znaš, hmm, mogao bih... To znači da ovo ne mogu imati...'', priča Chris.

A što jesti kada kilogrami trebaju padati?

"Ništa. Jedete manje količine, komadić ribe, malo salate ili nešto slično. Možda orašasti plodovi ili komad voća'', objašnjava.

Iako je Chrisov gubitak od 15 kilograma velik, Charlie Hunnam za film ''Leptir" morao je smršavjeti još i više.

Ne jesti deset dana nešto je što ne bismo željeli probati! Mršavljenje očito nije tako lako čak ni za slavne. Ako pokušavate smršavjeti, ne idite u krajnost poput zvijezda. Činite to ipak na zdraviji način.

