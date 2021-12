Malim stvarima uistinu je moguće učiniti mnogo za druge. Iako su neke od njih već prošle 70., dame iz naše iduće priče s nestrpljenjem čekaju svaki četvrtak kada volontiraju u pučkoj kuhinji kod franjevaca konventualaca na zagrebačkom Svetom duhu. Svoj trud, rad i vrijeme odlučile su pokloniti drugima, a svoju su priču podijelile za In magazin.

Svoje sate i dane provedene ovdje, ovi volonteri više i ne broje. Točno znaju u 12 sati kreće njihov zadatak - podjela obroka ispred Pučke kuhinje na Svetom Duhu.



''Ja sam često puta prolazila pored takvih osoba i uvijek sam onako bila možda nekog lošeg izgleda lica, dok nisam došla ovdje i upoznala pravi život tih ljudi koji je jako, jako težak, različite su priče. Priče su od toga da neki spavaju pod mostom, dakle jedina hrana koju ima to je tu topla hrana koju dobije'', kaže Snježana.



''Što se mene tiče ja sam volonter već jako dugo godina, ja sam volontirala u Crvenom križu na dobrovoljnom prikupljanju krvi i to godinama i tako, zdravstbeni sam radnik pa onda to je sve jedno s drugim i meni je to nekakva normalna situacija bila da ja počnem ovdje raditi, da počnem volontirati'', priča Štefica Ptičar.

A djeluju kroz utjehu ili samo toplu riječ. Volotiranje ih ispunjava te ga smatraju i stilom života. Jer to je kažu dvosmjeran proces, što ga i čini toliko plemenitim.

''Nekad ti teško bude, ali bude i lako, Vidiš i oni su sretni. Ja kažem onako Bogu hvala i onaj osmijeh. Stvarno već se i znamo toliko, tak da nije to samo da ti to pružiš u vrećicu da metneš mu to. Nego i onaj osmijeh da vidi da je to dano s ljubavlju. Osjetiš i ti kad ti kaže ono hvala, to ti je isto jedna radost'', kaže Dragica Petković.

U ovoj kuhinji svakoga dana se napravi oko 400 obroka, godišnje je to preko 145 tisuća. I na sam Božić oni će biti tu, u želji da korisnicima Pučke kuhinje prirede pravi obiteljski ručak.



''Jednostavno te to nosi, kad vidiš te ljude, kad možeš to pružiti i onda to je isto meni jedno iskustvo Božića. Još prije korone dok smo pripremili na sa Božić u 15:00 sati ručak. Ja sam doma moju primarnu obitelj ostavila i došla ovdje tu i tu je bilo tako jedno iskustvo da oni dožive Božić kak mi doživimo'', kaže Dragica Petković.

Uz volontiranje život je bogatiji, veseliji. U tome ih kažu ne može ništa ograničiti pa čak ni godine, jer su ove dame među najstarijim volonterima u kuhinji.



''Fizički teško, pa nije, bez obzira na moje godine, pa ja to još nekako ajde uz Božju pomoć. Ne osjećam nekakvu posebnu težinu. A znači, znači jako puno'', kaže Štefica Ptičar.



''Atmosfera je jako dobra. I mlađi i stariji nema tu sad nešto kada se kaže idemo van na podjelu, svatko dobije svoj zadatak, to se podijeli. Nema, mislim da između starije generacije koje imamo, koji ovdje volontiraju godinama, srednje dobi i mlađih. Svi smo isti. Mi smo svi ovdje došli dati svoju ljubav'', rekla je Snježana.



''Jedan četvrtak je kiša padala i kak smo imali kabanice, sve se slijevalo niz cipelu, ja kad idem doma tek vidim onda. Ja sam tako neku radost osjetila - Bože pa nek sad osjetim i ja malo tu vodu. Pa oni jadni tu gdje spavaju pod mostom ili u tramvaju ili na autobusnom kolodvoru'', kaže Dragica Petković.

Važno je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, zato je i ove godine na svetom Duhu adventska kućica Kod fratra. Nude se ovdje samostanski specijaliteti, a sav prihod od prodaje ide za rad ove kuhinje.

''Pozvani smo i mi darivati sebe drugome, darivati bližnjemu, a na osobit način smo pozvani darivati onima koji su u potrebi, onima koji nemaju. Tako da je zaista Božić jedno lijepo vrijeme darivanja, međusobnog uzajamnog darivanja, gdje mi zapravo postajemo dar jedni drugima. U tom smislu također za Isusa Krista kažemo da je svjetlost svijeta, zato lampice, zato sva ta raskoš tog osvjetljenja da unese svjetlo u tminu naših života'', govori Fra Vladimir Vidović.

Ako u ovo vrijeme otuđenosti želite pomoći te osim tijela nahraniti i dušu, dođite, ovi vas čekaju svako poslijepodne. Pojedite samostansko jelo i učinite dobro djelo.

