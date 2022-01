Gotovo stotinjak plesača i plesačica iz Hrvatske i regije prijavilo se na audiciju za Vannin koncert koji bi se trebao održati 5. veljače u zagrebačkoj Areni. U žiriju su ih dočekala cijenjena imena naše plesne scene poput Alena Sesartića, Larise Lipovac, Virne Hošnjak i Petre Hajduk, a osobno ih je došla pozdraviti i pogledati i Vanna s kojom će 11 najboljih dijeliti veliku pozornicu.

Pripreme za Vannin koncert kojim će proslaviti 30 godina karijere u punom su jeku, a u Zagrebu se vodila žestoka borba za 11 mjesta za umjetnike koji će plesom uveličati njezin veliki dan. Kandidati su morali osvojiti žiri i to ne samo plesnim tehnikama.

''Tražimo svestranost i različite plesne stilove, čak i akrobatske elemente tako da smo probali na audiciji biti temeljiti u smislu da svatko predaje i da nešto svoje, neki svoj stil, neku svoju koreografiju'', govori plesna umjetnica Larisa Lipovac Navojec.

''Zaista je napeto, odlučuju detalji tako da voljela bih dati priliku onim plesačima koji su svoje srce i dušu ostavili na podiju. Vjerujem da ćemo donijeti ispravnu odluku i da će to biti najbolje moguće za Arenu'', rekla je Virna Hošnjak, asistentica koreografa.

Kandidate na audiciji svojim je dolaskom iznenadila i Vanna koja ih je došla pogledati, pozdraviti i poželjeti im sreću.

''Uživajte, slušajte i to je to, ja sve gledam. Meni je baš izuzetno drago da je danas ovdje toliko puno mladih ljudi gladnih pozornice što se plesa tiče, to valjda pokazuje da je koncert atraktivan i za plesače, što ja i znam, naravno, ali mi je drago da su Alen, Larisa i Petra na svoje ime uspjeli privući toliko ljudi'', rekla je Vanna.

Vanna kaže kako je popis pjesama za koncert završen i obećava da će na njemu svatko dobiti nešto za sebe, uz gomilu emocija.

''Nikad nisam došla na koncert ni zlovoljna ni indisponirana. Mene penjanje na pozornicu iskreno najviše raduje na svijetu i ja se tamo osjećam najbolje'', rekla je.



''Vannu ćete vidjeti u totalno novom ruhu, ona će čak i plesati, ona je čagerica i pol. Imam super tim ljudi oko sebe, čak sam pozvao i ljude iz Londona koji su svjetski poznati plesači'', otkrio je Alen Sesartić, koreograf.

A riječ je o našoj Petri Hajduk koja je dijelila svjetske pozornice s velikanima poput Robbieja Williamsa i Jay-Z-ja, a kaže kako uoči Vannina koncerta osjeća miris spektakla.



''Mislim da definitivno je jer je , kao prvo, ogromna pozornica i mislim da će Alenova koreografija biti idealna za ovaj projekt uz naravno pomoć Larise i Virne tako da mislim stvarno da će biti nešto veliko'', rekla je.

U tome će svoj obol režijom dati i Larisa.



''Nekako mi se čini da mogu doprinijeti svojim iskustvom i znanjem jer sam plesala na stageu i u kazalištu radim, nekakav moj rukopis će se provući kroz samo događanje i naravno u suradnji s ovim predivnim suradnicima i plesačima svi zajedno doprinijeti toj finalnoj predstavi koju će vidjeti zagrebačka publika'', objasnila je.

A do tada ih sve zajedno čeka naporan posao kako bi zajedno s Vannom zablistali 5. veljače na velikoj pozornici koju svi željno iščekuju.

