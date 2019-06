Vanja Horvat osvaja amaterska prvenstva u jahanju, ide joj i na poslovnom i na privatnom planu. Prošla je godina za nju svakako ona za pamćenje - postala je baka, ponovno se zaljubila i sve čega se dotakne, ide joj od ruke.

Stomatologinja, dizajnerica interijera, poduzetnica, kolumnistica, majka, a odnedavno i baka. Sve je to Vanja Horvat:

''Ja sam jedna moderna baka, a ona moderna mama...'', rekla nam je.

Na pragu 50-te, zavidne linije, mediji su Vanju s razlogom prozvali najljepšom hrvatskom bakom. Nju ta titula pak nasmijava. Radije ističe kako je njezina kći Nina, novopečena mama djevojčice Vite, potpuno drugačija od nje:

''Ja sam sa 22 rodila, a ona s 24, međutim Nina je puno opuštenija. Ja sam imala fakultet, mi smo se selili u to vrijeme. Puno drugih prioriteta i obaveza je bilo. Ja sam uvijek bila sva nekako to mora biti to, ovo ovako, moraju jesti to, moraju izać u toliko sati, šetnje... A ona je opuštena i sve stigne'', priča nam.

I stoga, potrebu za baka servisom, Nina nema. No to ne znači da Vanji njezina djeca, nisu prioritet.

''Možda nisam klasičan baka servis, ali pomognem uvijek kada trebam, moja djeca znaju da sam ja za njih tu 24 sata, da ću uvijek uletjeti, da ću sve drugo ostaviti, da ću biti njima na raspolaganju'', objašnjava.

Posljednjih godinu dana Vanja često putuje i u Nizozemsku, no ne zbog posla već u posjet sinu Bruni.

''Radi tamo, sada će upisati fakultet, dalje nastaviti, informatiku, programiranje. Zaljubio se i to tako ide, ja ga podržavam u svemu što odluči'', kaže nam.

I život za nju, ne može biti ljepši. Jer čega god se dotakne, sve joj ide od ruke.

''Sad je to glupo reći, ali tek sad počinjem živjeti, nije tako. Imala sam ja i prije život, međutim sad sam se okrenula malo više sebi, djeca su odrasla, više radim, pokušavam naći vremena za sebe'', objašnjava.

A ako nešto radi za svoju dušu, onda je to jahanje. Posljednjih je tjedana nanizala nekoliko pobjeda. Ovog se vikenda okitila prvim mjestom na prvenstvu grada Zagreba za amatere:

''Manje više ovu godinu sam se vratila u punom sastavu bi rekla i Zasja i ja, prošle godine sam manje trenirala i skakala, nekako me posao odvukao u neku drugu stranu tako da ove godine malo više smo tu na turnirima'', priča nam.

Jedino za čime ''zlatna'' Vanja žali jest što se jahanjem nije bavila profesionalno. No kći rukometne legende Hrvoja Horvata, kaže, tako je, čini se, trebalo biti.

10 godina nakon razvoda od Zorana Mamića, Vanji se i ljubav ponovno dogodila. S poduzetnikom Mladenom Veberom u vezi je više od godinu dana.

''Teško pitanje je uvijek o ljubavi. Mladen je osoba koja isto tako voli konje, izuzetno je topao tako da to nije bio problem. Meni je bitnije da one tu mene podržava u tom sportu, da nemamo problema ili svađa zašto sam na hipodromu, zašto sam na turniru, njemu je drago da sam ja sretna i da ja u tome uživam'', kaže nam.

Ne krije kako je s Mladenom zaista sretna, da na njega uvijek može računati i s razlogom ga zvati svojom boljom polovicom.

''Bojim se to reći uopće da je nešto sjelo na svoje mjesto, što se tiče ljubavi, posla, uvijek može nešto bolje, drugačije ali ja sam zadovoljna tako kako je'', zaključila je.

Svojeg Mladena je već upoznala i s obitelji pa će on biti dio ljetnog tradicionalnog obiteljskog okupljanja koje Vanju najviše veseli.

