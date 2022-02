Svojih prvih velikih 30 godina na sceni Vanna će proslaviti, a gdje drugdje, nego na pozornici. I to u zagrebačkoj Areni. Tim povodom ponovno će zapjevati uz Boytronica. Sve o svojim počecima, E.T.-ju, životu glazbenika u doba pandemije, ali i novom singlu, Vanna je ispričala našoj ekipi.

Svoj prvi javni nastup, Vanna je imala već kao desetogodišnja djevojčica. Odabrala je pjesmu Beatlesa, Yesterday. No čak i mnogo prije toga, ova pjevačica je maštala o tome da će glazba biti njezin život.



''Jednom je bila tema što ćeš biti kad odrasteš i ja sam se nacrtala s mikrofonom. Malo sam fulala, napravila sam midi haljinu, a to rijetko nosim, bijele su crne čizme i duga kosa. Sad ni tog nema. ali je mokrofon bio i ja sam na bini'', prisjetila se Vanna.



Ova vrsna vokalistica mikrofon ne pušta već 30 godina. Respektabilna brojka zaslužuje i takvu proslavu. Prvi put Vanna će održati koncert u zagrebačkoj Areni. I to sedmog svibnja.



''Meni ta prva subota u svibnju zvuči kao nešto prekrasno, ako cvjetna livada puna leptirića i ptičica koje pjevaju i ja skupa s njima i publika je vesela i sretna. Tako ja to vidim i tako će to biti'', priča Vanna.



U pripremu ovog koncertnog showa, kaže, ne bi ni ulazila da ne zna da to može i zaslužuje. Publici planira pružiti najbolje od sebe. Kako svoje autorske pjesme, tako i one s glazbenih početaka.



''Ljudi mi znaju često ispričati nešto živopisno iz moje karijere, a ja slušam kao da je prvi put. Neke sam stvari možda i potisnula'', kaže.



Nakon duge 24 godine ponovno će pozornicu, barem nakratko, dijeliti s Boytronicom.



''Iako smo kratko trajali smo napravili puno toga što je ostalo. Ja i inače izvodim te pjesme na svojim koncertima, ali će bit specijalan gušt da to začinim pravim repom iz originalnih verzija'', kaže.



I koreografijom će se dati omage prošlim vremenima. A iako s osmijehom gleda na njih, od rekapitulacije uspomena draže joj je živjeti u trenutku. Veseli je njezina svakodnevica, stvaralaštvo, iz kojeg je proizašla i nova pjesma Želja.



''To je možda moja najkarakternija pjesma koju sam napisala. Ima tu jednu skrivenu, a meni očitu poruku. Nije tipična želja ni lako probavljiva, ali zvuči milo'', kaže.



Sama nije puna želja i čežnji. Od njih radije odabire planove. One koje moeže relizirati i koji joj donose satisfakciju poput pisanja pjesama.



''Zapravo sam malo kad sretna kako moj glas zvuči u tim mojim pjesmama i uvijek je prvo rekacija, ovo nije pjesma za mene, ja ću to nekom dati. Taj dan kad lansiram pjesmu, ja ne mogu objasniti koja je to vrsta nervoze. Svi nastradaju. Svi znamo da je to potpuno bez povoda i nije realno, ali jednostavno se ne mogu kontrolirati koliko mi je stalo'', priznaje.

Itekako joj je stalo i da koncertom službenog naziva Puna memorija opravda sva očekivanja. Posebice u ovo vrijeme pandemije, koje je za sve katkad neizdrživo.

''Morate znati da je nekim mojim kolegama koji se bave samo priređivanjem koncerata, jednostavno od toga žive, stvarno je užasno'', otkrila je.

