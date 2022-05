Prijatelji, kolege, kćeri i braća – dosad su ih bodrili iz publike, a ove nedjelje zaplesat će s njima na plesnom podiju. Očekuje nas zanimljiva nedjelja Plesa sa zvijezdama. Na trening parova i njihovih gostiju vodi vas ekipa In magazina!

Dosad su bili uz njih iz publike, a sada im se priključuju na plesnom podiju! Uz Filipa i Paulu ove nedjelje nastupit će glumac Mislav Čavajda:



''Paula i Mislav se već neko vrijeme znaju, Ja s Mislavom radim u kazalištu. Imaju predivnu zajedničku energiju koja se lako prenese na ples, i na neki plesni dojam'', objašnjavaju Filip Vidović i Paula Jeričević.

Mislavu Čavajdi ples nikako nije stran - prije 10 godina pobjedu u Plesu sa zvijezdama odnio je uz mentoricu Petru Jeričević, Paulinu sestru:



''Mislav je sa sekom rasturio, ne pobijedio, rasturio'', kaže Paula.

''Sjećanje na tu moju sezonu Plesa sa zvijezdama, još uvijek je friško, toliko je bilo intenzivno ispunjeno plesnom kreativnošću da ti snažno ostane urezano u sjećanje'', govori Mislav.

Kao i plesni koraci, koje, potvrđuje Mislav, tijelo pamti:



''Gotovo kao voziti bicikl, nije baš isto, jer ipak je potrebna velika količina angažmana, ali dobro je znati da se da, da se i dalje'', priča Mislav.

Jelena i Marko plesat će uz prijateljicu, inspirativnu sportašicu Maju Drobnjaković:



''Sport se proteže kroz čitav moj život, trenirala sam sportsku gimnastiku, upisala sam kineziološki fakultet koji sam završila, prije 5 godina sam ostala bez potkoljenice, amputirana mi je zbog bolesti, ali sam se vratila sportu, odbojci, plivanju, sjedećoj obojci i plesu'', priča Maja.

Za plesni dio zadužen je Marko, kojeg je upoznala u Udruzi osoba s amputacijom udova, kamo je dolazio podučavati ples.



''Nije mi bilo preteško, dosta je toga u glavi, i to mi je bio motiv. Vratiti se, nisam htjela sjediti doma i ne baviti se ničime'', kaže Maja.

''Kad za nekog kažeš da miče granice, inspirira, ne postoji bolja osoba od Maje. Tak da sad ćemo nju uklopiti u to sve skupa. I sad ćemo pomaknuti granice i inspirirati svo troje'', kažu.



I pokazati da, kada nešto želiš, bez obzira na okolnosti, to možeš i ostvariti!



''Treninzi su dosta naporni, Marko i Jelena su super, jako me inspiriraju, trudim se pohvatati ih ali vidjet ćemo'', kaže Maja.

''Super smo kliknuli, od prve, stvarno koliko moje profesionalno oko vidi, stvarno je pohvatala toliko brzo da sam se iznenadila, ja nisam tako brzo.



S parovima će plesati ne samo prijatelji i kolege, već i kćeri i braća. Oni koji su ih dosad bodrili iz publike. Još su tri emisije do kraja showa, a za pobjedu u finalu bori se šest plesnih parova.



''Grizemo, grizemo, ipak želiš, nije stvar pobjede, želiš se pokazati u najboljem svjetlu, ne zeznut, trenirat koliko možeš'', kažu Filip i Paula.

''Ima neki super način, tipa da dočekaju neki dečki u crnom Filipa, laksativ Pedru, ovom se izbuše gume, ovom se ukradu cipele, evo vidiš sad mi padaju te ideje na pamet kako nekog zafrknut. – brzo su tebi te ideje pale'', šale se Marko i Jelena.



Šalu na stranu, ne kriju koliko zapravo uživaju u ovoj plesnoj avanturi te iz nedjelje u nedjelju donose čaroliju plesa na male ekrane.

