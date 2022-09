Deveta sezona najgledanijeg i najzabavnijeg showa na svijetu – Supertalenta - se vraća! Kandidati su i više nego spremni. Djelić atmosfere s audicija pogledajte u prilogu In magazina!

Za izlazak na pozornicu Supertalenta treba se znati pripremiti. Svatko na svoj način. Pjevači, imitatori, plesači ili pak potpuno neočekivani talenti, kroz audicijske večeri showa upoznat ćemo vas s mnogima:

''Svirat ću na zube, čut ćete to je jedno neobično iznenađenje, i pjevat ću jednu pjesmu. Kao dijete bio sam nestašan jako, uvijek sam nešto pronalazio i tako sam počeo to svirati, ali sam to tajio dugo godina jer nekome je to smiješno. Međutim pošto se to konstatiralo da je neko umijeće, da to nitko ne radi na svijetu, ne znam ali tako kažu'', priča Krešimir šunjić.

Iako možda plešu godinama, nastup na pozornici drugačiji je od bilo kojeg drugog:

''Trema je uvijek prisutna, bilo to tu ili na nekom natjecanju, ali to je pozitivna trema, onda mi je jasno da im je stalo i da daju najbolje od sebe'', govori Dijana Hržić iz Plesne skupine My Way.

A svako mišljenje žirija se itekako cijeni:

''Iskreno, meni je danas najbitnije da ono ja to odradim onako kako sam si zamislio. Od početka do kraja, a sad hoće li se to njima svidjeti, to je na njima, njihova odluka, i što god oni odlučili ja to poštujem'', govori Luka Kolenko.

Srednjoškolac Luka, predstavit će se pjevanjem ali ne pjesama koje već znate već onima koje je sam napisao:

''Pišem pjesme ljubavne na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku'', kaže Luka.

I ne samo da nije lako nastupiti, već ni otkriti drugima svoje skrivene talente:

''Imam jako veliku tremu i jako sam nervozna'', govori Leona Lujanac iz plesne skupine My Way.

A talenata ove sezone ima iz svih područja:

''Ja sam Mario Zovko dolazim iz Mostara. Danas ću se predstaviti kao multivoicer'', govori Mario Zovko.

I uvjeren je u svoje prolaz:

''Zbog raznolikosti i same težine ovog nastupa, s obzirom da je teško šaltati se između pjevača svako tri četri sekunde danas ću imitirati 20 pjevača'', kaže.

Je li prošao dalje, koliko DA, odnosno NE je dobio od žirija, doznat ćemo uskoro.

Supertalent vas na malim ekranima čeka već ovog vikenda, 24.rujna na Novoj TV!

