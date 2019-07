Stazom uspješnih očeva - glumaca, glazbenika i sportaša - krenuli su i sinovi, koji zahvaljujući svojim najboljim učiteljima pronalaze mjesto pod zvjezdanim nebom.

Kao pravi profesionalac, tako je Vigo Višnjić, sin Gorana Višnjića odradio svoje prvo filmsko snimanje. Sa samo 5 godina, u dugoočekivanom filmu General Vigo je napravio svoje prve glumačke korake.

"Bio je neki problem s putovnicom isticala mu je putovnica i uglavnom došao je zadnji mogući tren i snimao je odmah idući dan. Tako da je bio užasno umoran i od puta i svega i mi smo mislili o Bože kako će sad to sve napraviti, ali on je to odradio sve profesionalno bio je jako dobar. Naučio je tekst naravno napamet'', ispričao nam je Višnjić.

Vidjeti sina na velikom platnu na premijeru filma u Puli bilo je za ovog glumca neprocjenjivo iskustvo.

''Bilo je fora, moram priznati, vidjeti Vigača kako glumi, ima nas puno u toj familiji ovako malo luđih koji idu na tu glumačku stranu, on je prvi završio na tom filmu pa ćemo vidjeti kud će otići s tim'', priča nam Goran.

Bok uz bok s legendarnim glazbenikom Željkom Bebekom posljednje dvije godine nastupa njegov sin Zvonimir. Iako se kao dječak bavio nogometom, kad je primio gitaru sve je palo u drugi plan.

''Odlično svira, ima dobru predstavu, dobar perfomans'', govori Željko za svog sina zbog kojeg na koncerte dolazi sve više djevojaka.

''Na Instagram mi šalju slike s naših koncerata, pozdrave, da sam im bio odličan, da sam sladak'', priča nam Zvonimir Bebek.

Tata Željko najčešće daje i savjete mladom glazbeniku!

''Najčešće mi govori da se klonim droge, da uvijek postoje ti opasni ljudi koji će mi željet zlo'', otkriva nam Zvonimir.

Prezime Fabijana Pavla Medvešeka sigurno vam je dobro poznato. Ovaj je mladi glumac, kojeg smo gledali kao don Božu u seriji ''Na granici'', sin proslavljenog glumca i redatelja Renea Medvešeka.

''Mislim drago mi je što mogu biti dio ljudi koji su napravili dobar posao, to ime ide sa mnom'', kaže nam Pavao Medvešek.

Obiteljski "biznis" Huljićevih s godinama će pak preuzeti sin Ivan. Po zanimanju diplomirani pravnik, ovaj autor pravne spise je zamijenio svojim pjesama.

''Ja se nadam da će uskoro to Ivan je sve zreliji autor, shvatio je poantu one Runjićeve i Popadićeve "oprosti mi pape", shvatio je poantu tog teksta'', kaže Tonči, a Ivan dodaje da je njemu nešto sasvim normalno to što mu je otac poznata osoba.

I Kiki Rahimovski, sin legendarnog rockera Akija Rahimovskog, nije mogao izbjeći usporedbe sa slavnim ocem.

"Dugo, dugo vremena je trebalo da on ispliva iz te hrpe svega toga i da definitivno skine taj jedan veliki teret koji se zove Aki Rahimovski. S druge strane on uvijek kaže da je ponosan što nosi moje prezime i što sam mu otac bez daljnjega'', kaže Aki.

Sportskim je vodama zaplivao i Luka Bukić, sin bivšeg vaterpolista Perice Bukića. No, igrati vaterpolo i nositi slavno prezime nije uvijek lako.

''Nije baš lako, ali pokušavam što manje razmišljati o tome jel te kolege zbog togga gledaju drugačije'', govori Luka.

Sportskim putem svojeg oca Darija Šimića mogli bi krenuti i njegovi sinovi. Nogomet je glavna tema u kući jer od četvorice sinova njime se bave čak trojica.

"Zato što ovaj četvrti ima tri i pol godine tako da još ne može. Roko je najstariji ima 15 i pol godina, Viktor ima 13 i pol, Nikolas ima 11 i pol i David ima tri i pol'', objašnjava Dario.

"Ja bih htio ostati nogometaš, a igrao bi u Dinamu Zagreb i u Milanu.", otkrio nam je Nikolas šimić.

Iako još dječak, na pravom je putu da poput oca ostavi trag u ovom sportu.

