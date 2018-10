Nova sezona je pred vratima i vrijeme je za nova modna osvježenja, koja nude već svima nadaleko poznat Zoran Aragović i mladi talenti domaće modne scene, dvojac Klisab. Prije samog početka BIPA FASHION.HR-a, zavirili smo u njihove radionice i otkrili kakvu ćemo to osnaženu i moćnu ženu, ove jeseni i zime vidjeti na modnim pistama.

Miljenik domaćih trendesterica Zoran Aragović svaku sezonu, pa tako i ovu zimsku, oboji svojim živopisnim dizajnom. Ništa drugačije neće biti ni ovog puta. Za nadolazeći BIPA FASHION.HR priprema veselu i uvijek ženstvenu kolekciju.

''Sad sam malo koketirao sa pamukom, ima dosta zakovica, mreža, opet mojih točkica po kojima me svi znaju, radili smo neke svoje nove printove, karirani uzorak'', kazao je Zoran Aragović.

Prateći trendovi na svjetskim modnim pistama i domaći dizajneri prepoznali su kako će karirani uzorak ove sezone jednostavno biti nezaobilazan u ormarima svih ljubitelja dobrog stila.

''Ali ja ga kombiniram različite uzorke tog tartana na jednom komadu, volim taj sistem patchworka, ali da je to onda jedan takav komad koji je zapravo dominantan kojeg ćete vi upotpunit možda jednobojnim kaputom'', govori Zoran.

Doba koje zahtijeva slojevito odijevanje, pravi je trenutak za kombinacije i igru. Dok Bite my Style ostaje vjeran bojama, mladi dvojac Klisab vratio se onoj klasičnoj i vječnoj crnoj.

''Crna u sebi nosi određenu snagu i ima puno veću emociju u sebi nego što možda imaju neke druge boje i vrlo se lako nosi, vrlo se lako kombinira'', kazao nam je dizajner Marko Šabarić.

''Ove sezone bit će naglasak na haljinama i kaputima. Kapute smo radili u klasičnim ravnim krojevima sa puno detalja ih razrađivali'', nadodao je Tomislav Kliškinić.

I ovog puta u njihovoj kolekciji neće biti nijednog primjerka hlača. Ovaj odjevni predmet, koji su žene preuzele iz muškog odijela kao simbol kojim će naglasiti svoju snagu, u potpunosti zamjenjuje suknja. Jer žene i ženstvenost danas su simbol snage.

Kako će točno izgledati snažna, neovisna i modno osviještena žena, imat ćete priliku vidjeti od 19. do 27. listopada na BIPA FASHION.HR.-u.