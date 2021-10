Sestre Jeričević, Paulu i Petru, već ste upoznali u Plesu sa zvijezdama, no ovaj obiteljsko-plesni tandem skriva mnogo više od plesnog talenta. Aleksandri Keresman za In magazin djevojke su otkrile kako se nose s kompetitivnošću, ima li među njima ljubomore, zašto potiču djecu na ples i kako je zaživio njihov program latino plesova isključivo za žene.

Nije teško zaključiti kako su ove dvije plavokose ljepotice sestre, koje od malih nogu dijele plesni podij.



''Ja se volim šaliti da živim u njenoj sjeni pa smo tako i počele plesati. Ja sam to upisala kao svoju aktivnost jer je ona bila ultratalentirana za sve, violina, rukomet, i upisala sam prva taj ples i ona je došla mene pokupiti s tatom nakon violine, svidjelo joj se, sljedeći trening je ostala, dobila odmah partnera, ja sam ostala pet godina sama'', prisjeća se Paula.



I upravo na ovom plesnom terenu, ne skrivaju, do izražaj dolazi njihova ljubav, ali i neizbježna sestrinska kompetitivnost.



''Ona je mlađa od mene i nikad se mi u biti nismo direktno natjecale, u biti na dva turnira, jednom je ona pobijedila, jednom ja'', priča Petra.



''Baš, kažeš da nema konkurencije, a ona je bila najljuća kad sam na jednom državnom bila ispred nje, bila je najljuća zbog toga, ne zbog mjesta'', prisjetila se Paula.



''Dobro mlađa si sestra fakat je ok da znaš gdje ti je mjesto…iza mene'', šale se njih dvije.

Dok Paula broji 11 trofeja državne prvakinje, Petra je rano shvatila kako natjecanja nisu dio njezine priče.

Publika se s njima najbolje upoznala u emisijama Plesa sa zvijezdama, a dok ne nastupaju u showovima ili videospotovima domaćih glazbenih imena, prenose svoja znanja i ljubav prema plesu na one najmlađe.

''Jako potičem ples i za dečkiće i za cure upravo zato što je to jedan sport koji osim što te uči disciplini i pozitivnoj kompetitivnosti također stvara jako dobre socijalne vještine i mislim da je to najvažnije u našem sportu'', priča Paula.

Usput razbijaju i mitove o strogom režimu plesnog svijeta, iako se Petra, nažalost, suočila i s ponekim komentarom na račun težine.



''Mi se hrane nismo odricale, znam da je to kod svih sportaša, mi smo uvijek jele normalno'', priča Paula.



''Da jako često to čujem, joj morala sam pazit…mislim ja stvarno nikad nisam pazila, ja sam uvijek bila ona oblinasta plesačica i mislim da sam čak ljude naučila da je to jednostavno normalno i da se neću odreć nečeg'', priča Petra.

Jer za bavljenje plesom vam ništa ne bi smjelo stajati na putu. Ni kilogrami ni manjak ritma, a posebno ne manjak partnera. Zato su sestre Jeričević osmislile tečaj Ladies Latin.



''Postoje oduvijek plesni tečajevi, ali često cure teško nagovore dečka, muža da se pridruže i onda nažalost jako puno ljudi odustane što je nama jako krivo i onda nam je pala ideja na pamet zašto ne bi imale grupu za žene. Osim što se uče koraci koji se mogu koristiti u paru poslije, uvijek ispadne super društvo svi se zbližimo, zabavno je na satima i ipak se trenira'', pričaju.

Latino ritmove tako svladavaju žene od 16 do 70, i to u dva različita dijela grada, jer Petra i Paula, iako vrlo slične, najbolje funkcioniraju kao individualke.



''Javlja se uvijek isti problem, ja nju stvarno obožavam i najbolja mi je prijateljica ali kad moramo raditi, kad dođemo do onog profesionalnog jako je teško ne umiješati i obiteljsku stranu tako ustvari i ne funkcioniramo. Da nismo sestre vjerojatno bi imale svoju školu super funkcionirale ali ovako svaka radimo svojim putem'', priznale su.

A iza sebe imaju vojsku zaljubljenica u ples koja se svakim danom povećava i širi euforiju kakvu vam mogu pružiti samo vrući latino ritmovi.

