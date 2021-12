Najpoznatija i najrazmaženija hrvatska svinja Kosher bila je razlog glazbeniku Danijelu Majcenu da grad zamijeni selom. Kosher je papke previše trošio na gradskom asfaltu pa mu je koračanje travom obraslim brežuljcima kao da hoda po oblacima.

Košer je zasigurno najrazmaženija i najsretnija hrvatska svinja. Hrana je jedina stvar koja ga može natjerati da napravi nešto po vašoj volji. Imate li u ruci bananu pratiti će vas poput umiljatog psa.



Inače... radi sve onako kako njemu odgovara. A otkad je Zagreb zamijeno selom uistinu uživa. I nismo razgovarali niti minutu, a Košer je opet navalio na sjemenke.

''Sad su mu tu ljudi, mora biti u centru pažnje'', govori glazbenik Danijel Majcen.

I dok Danijel sanja da nikne trava, u svom dnevnom boravku Košer vjerojatno samo vreba priliku da ponovno prione na gozbu. I ne sluteći da je na roštilju pored njegove sobe mnogo njegovih rođaka pretvoreno u slastan zalogaj.

Iako u kući ima svoj dnevni boravak, večeri najradije provodi s Danijelom. Grad ni njemu, a ni Danijelu ne nedostaje.Kao nedostatak seoskog života ističe samo jednu stavku.

''Sad se sjetim, moram ići u dućan po kruh, a kruh mi je pet do šest kilometar udaljen pa moram sjest u auto, pa se onda radi navka jednom mjesečno ili se troše zalihe, i to je to, jedna od najvećih mana na koje se još moram adaptirati'', govori Danijel.



Narodna poslovica 'gdje on prođe, tu trava ne raste' barem kada je najrazmaženija hrvatska svinjica u pitanju, ne može biti preciznija. Uz dogodovštine iz seoske idile broj sljedbenika na Kosherovoj instagram stranici iz dana u dan raste. Trenutačno ih ima više više od tisuću. A kako stvari stoje uskoro će dobiti društvo.

''Ja se nadam nabaviti još jednu svinju, ovce, jer on brste, rekli su mi da su kokoši super jer kljucaju radi zmija, pa tako, tko zna što nas sve čeka'', zaključio je Danijel.

Jedno je sigurno - na roštilju nitko iz vesele družine neće završiti.

