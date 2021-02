Tatinim stopama krenula je i Brigita Vuco, kći poznatog domaćeg glazbenika Siniše Vuce. No Brigita, za razliku od slavnog tate, u glazbeni će svijet uploviti u potpuno drugačijem stilu. Ona stvara i pjeva trap. Svoj prvi singl predstavit će na ovogošinjoj Dori, a s Vucinom mezimicom upoznat će vas Davor Garić, koji je s njom razgovarao za IN magazin.

Za Brigitu Vuco bliži se poseban dan. Nastupit će na ovogodišnjoj Dori i prvi put se javnosti predstaviti kao pjevačica i autorica. No čim izgovori svoje prezime, mnogi znaju da je kći osebujnog glazbenika Siniše Vuce.

''Meni je ovo prvi put da se upuštam u takvo nešto. Napravila sam svoju prvu pjesmu i možda mi je sad malo i pritisak jer je prva pjesma moja koju prikazujem drugim ljudima i to još na ovakav način, na prvom nastupu, to mi je još nepoznato. Uz to me još povezuju s njime i svi znaju da sam njegova kći, tako da ima dosta pritiska'', priznaje Brigita.

No Vuco i njegova kći njeguju potpuno drugačije glazbene stilove. Trap je glazbeni pravac u kojem će stvarati i pjevati, a kako zvuči, uskoro će otkriti svojim prvim singlom.

''Ja bih je opisala kao neku osjećajnu pjesmu koja ima svoj stav i karakter i koja je jako moćna, barem u mojim očima'', kaže.

Naziv njezine prve pjesme je "Noći pijane". Mnogi su odmah uočili sličnost s Vucinim hit-singlom ''Volim piti''.

''Da, eto, ne znam ni ja. Bilo je smiješno kad smo se odlučili za 'Noći pijane', najviše zbog tog početka koji tako ulazi u pjesmu s tim stihom, pa sam se zato odlučila da budu noći pijane. Ali čuli ste pjesmu, nije baš isto kao što on priča u pjesmi. Ima tu i neku veću poruku možda, malo dublju stranu, osjećaje... Ali svakako je bilo smiješno kad sam objavila i komentari su bili 'Vucina kći, isto sličan taj neki naslov!''', kaže.

Dvadesetdvogodišnja Brigita, uz glazbene, ima još jednu omiljenu slatku brigu. Prošle je godine postala majka malene Gite, a upravo se u trudnoći odlučila za glazbenu karijeru.

''Dok sam bila trudna, prvi sam put otišla do studija. Našla sam se s dečkima koji su mi sada producenti, došla sam, otjevala sam pjesmu, oni nisu ni znali da sam tad bila trudna'', priča.

A ne zna ni tata Vuco što mu se sprema. Brigita sama piše pjesme, a uskoro bi iz njezina pera mogao nastati jedan duet u kojem bi i Siniša zapjevao trap.

''Vjerujem da bi bio za. Njemu se baš svidio ovaj stil. Nisam znala da će mu se toliko svidjeti zato što je on potpuno druga priča, ali, eto, sviđa mu se'', kaže Brigita.

Hoće li se publici svidjeti Brigitine ''Noći pijane'', saznat ćemo vrlo brzo.

