Na hrvatskom estradnom nebu zasjala je nova zvijezda. Najmlađa članica poznate hrvatske glazbene dinastije Ema Jusić snimila je svoju prvu pjesmu.

Ema Jusić (22) potpisuje stihove svoje prve pjesme naziva "Dovoljna". Najmlađa unuka maestra Đele Jusića, ali i kći poznatog glazbenog para Paule i Đele Jusića Juniora ne skriva oduševljenje što se baš zahvaljujući njoj nastavlja glazbena dinastija Jusić.

"Je, nastavlja se. Nono je bio jako sretan što se toga tiče s obzirom da se ja dugo vremena bavim glazbom, mozda ne u javnosti, ali on je jako dobro znao. On je meni uvijek govorio - ja znam da ćes ti postići puno, ako ne i više od mene. Ja sam rekla da je to dosta teško, a on mi je samo dodao da zna što govori'', prisjeća se Ema.

"Svaku pjesmu posvećujem njemu. Inače u slobodno vrijeme sviram klavir i svaki put kad sviram klavir, mislim si, nono, vidiš kako sam napredovala. Svaki dan kad uz vježbu napredujem, stvarno se često sjetim njega i nadam se da negdje gore sluša i da je ponosan'', govori Ema.

Lijepa studentica odnosa s javnošću, koja pohađa i solo pjevanje u glazbenoj školi, svoj prvi javni nastup imala je upravo na koncertu u čast pokojnog none. Malo je reći da je svojom maestralnom izvedbom iznimno zahtjevne maestrove skladbe "To sam ja" sve ostavila bez daha, iako je, priznaje, imala tremu.

Ova mlada glazbenica kristalno čistog soprana prve glazbene korake napravila je još u vrtiću, u zboru koji su vodili njezini roditelji. Upravo oni, uz nonu, bili su joj najveća potpora na glazbenom putu. Još kao djevojčica počela je i pisati stihove.

Note Emine prve pjesme napisao je mladi talentirani hrvatski glazbenik s američkom adresom, koji je u New Yorku završio jazz akademiju. Ideja o suradnji rodila se na tulumu zajedničke prijateljice.

A koji god žanr odabrala, s ovakvim vokalnim mogućnostima, složit ćete s nama, Emu čeka blistava glazbena karijera.

