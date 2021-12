"Drugačije je uvijek bolje " - jasno i glasno novim, autobiografskim singlom poručuje Ema Jusić. Unuka maestra Đele Jusića, koja je krenula njegovim glazbenim stopama, hrabro korača prema zvjezdanom statusu. Koje su joj vrline i mane te je li njezino srce slobodno, otkrila je Anji Beneti za In magazin!

Najmlađa nasljednica uspješne hrvatske glazbene dinastije Jusić novom pjesmom "Drugačije je uvijek bolje" čije verse sama potpisuje odlučila je poslati važnu poruku.

''Mislim da smo se svi malo pogubili u tim trendovima koje nam nameću društvene mreže. Definitivno sam ovim tekstom htjela prenijeti poruku da trebamo više izražavati svoju jedinstvenost, svoju posebnost i prikazivati sebe upravo kakvi jesmo jer takvi smo i najljepši'', govori Ema Jusić.

Kao i u singlu prvijencu "Dovoljna" stihovi i Emine nove pjesme su autobiografski.

"Ponekad sam se našla u situacijama da me ljudi možda nisu prihvaćali radi nekih stvari, primjerice, joj, kako si se to obukla, to ti se sad ne nosi, to nije trendi, zašto?! Mislim da smo se svi jednom u životu našli u situaciji da nas je netko htio pokoriti i reći da to nešto ne valja samo zato što se njima to ne sviđa'', priča Ema.

Da je drugačije uvijek bolje Ema je pokazala i izborom odjevne kombinacije u spotu koju potpisuje kreativna, ali i baš poput Eme, potpuno svoja dizajnerica Lea Horvat.

''Zapravo sam oduvijek težila biti drugačija, nekako još od malena sam dosta buntovna. Voljela sam privlačiti pažnju, što odjevnim kombinacijama, što ponašanjem i mislim da se to nekako nastavilo s godinama. Stvarno se volim isticati i mislim da bi se svatko trebao isticati baš onakav kakav je'', priča Ema.

Sve naše vrline, ali i mane čine nas jedinstvenom jedinkom na ovom svijetu. Baš zato, Ema nema problem svoje podijeliti sa širom javnosti.

"Vrlina koju bih istaknula kod sebe to je defintivno ta neka ustrajnost. Ono što želim ću stvarno dati sve od sebe da to i napravim, a mana? Mana je definitvno moja nestrpljivost i to je nešto na čemu ja moram raditi jer ja jednostavno ne znam reći, ok, treba vremena za ovo, nego je kod mene želim to sad, odmah, sada ili ništa'', rekla je.

Lošu vibru od svih nas Ema je odlučila maknuti zaraznim plesnim ritmom za koji je zaslužan Stjepko Zebić - hrvatski glazbenik s američkom adresom, ali i diplomom prestižne Newyorške jazz akademije .

"Ovaj nekakav electro pop žanr u kojem se trenutno nalazim u kojem su ''Dovoljna'' i ''Drugačije je uvijek bolje'', to je nešto što trenutno želim poticati zato što su svi već malo depresivni i tužni od cijele ove korona situacije i upravo zato želim malo podizati raspoloženje, malo da se svi veselimo, ako ništa, barem uz glazbu'', kaže Ema.

Ema se već može pohvaliti ugovorom s našom najvećom diskografskom kućom, radom na albumu prvijencu, ali i nastupom u Lisinskom gdje je izvedbom pjesme njezina djeda izazvala prave ovacije publike.

Talentirana i svoja, lijepa i mlada - to je Ema Jusić. Kako se za kraj ne upitati je li njezino srce još uvijek slobodno?

"Moje srce je trenutno slobodno i mislim da sam toliko trenutno posvećena glazbi i nekakvoj karijeri koju gradim da se ne stignem baviti drugim stvarima, ne razmišljam uopće o tim stvarima. Jednostavno razmišljam na način ako se dogodi, dogodi se , ali ovo će moji roditelji gledati, pa ne smijem otkriti sve detalje'', rekla je Ema.

