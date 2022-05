Unatoč jakoj buri, Zorica Kondža još je jednom pokazala zašto je publika voli. Uz njezine već legendarne pjesme uživalo se u kaštelanskoj marini. Što očekuje splitsku pjevačicu ovog ljeta, je li teško uvijek biti pozitivan i nasmijan te koja je njezina tajna uspjeha na privatnom i poslovnom putu, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Iako se činilo kako će vrijeme, odnosno, jaka bura ipak dobiti bitku, Zorica Kondža još je jednom pokazala zašto ima status legendarne pjevačice. Svoju publiku u kaštelanskoj marini zabavljala je do posljednje pjesme.



A koliko publika voli Zoricu, dokaz je bio i puni plato u Kaštelima, i koja je uglas pjevala s njom sve najveće uspješnice. Nakon pandemijske pauze, ova glazbena diva ima prepunjen ljetni kalendar nastupima.



"Sve do 9. mjeseca imam rezervirane datume, tako da daj Bože zdravlja da mogu to sve odraditi i da nam bude lijepo i da šta više pjevamo ovo ljeto. Ali da se tu i tamo malo bućnem'', govori Zorica.



Upravo bijeg od nastupa i užurbanog načina života, odlazak joj je na otok Hvar, iako kaže, ovog ljeta to će biti na vrlo kratko.



" Sigurno neću uhvatit boju. To je 100 posto. Inače se puno ne pržim na suncu. Ali uspjet ću stopit noge šta bi rekli haha nažalost. Bit ću ja koji dan tamo pa ću se okupati. Ali bitno je da se radi i da se pjeva - da se ne zaboravi'', govori Zorica.



Ne zaboravi Zorica ni osmijeh ponijeti svaki put kad nekamo ide, ali ni pozitivnu energiju, prema kojoj je nadaleko poznata. Jer kaže, osmijeh ne košta ništa, a znači mnogo.



"Ne može se to namjestiti, vidi se kad se neko falše smije. Svaka ptica svome jatu leti. Tako i ja letim s ljudima koje volim i s kojima mi je lijepo. Mislim da sam i takve naravi, tako se čovik i rodi. Ne možeš sad jedanput od tmurnoga čovjeka koji je grintav 30-40 godina sad ga ići nasmijavati. Kaže se da je s ljudima najteže raditi, nekad vas neki ljudi umore, ali ja to znam prebaciti da me ne umori, jednostavno se digneš i odeš'', kaže Zorica.



Rijetkima se posreći da mogu uspješno balansirati obiteljski život s poslom, a kod Zorice se upravo to preklapa pa se postavlja pitanje - koja je tajna?



"Nema tu tajne, to je netko napravio umjesto mene ja mislim - neka viša sila, nema tajne. Familija je super, moj muž svira, najstariji sin isto svira, i di ćeš ljepše, lijepi muzičari, dobri muzičari oko mene i ja pjevam'', zaključila je.



Pjevat će Zorica i dalje, i to, kako nam je najavila, u petoj brzini jer sve ono izgubljeno mora se nadoknaditi, ali i uzvratiti publici za ljubav koju dobiva na svojim koncertima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Danijela se oglasila nakon vijesti o imenu koje su Grašo i Hana odabrali za kćer, i njoj je dobro poznato! +26

Sofia Vergara u badiću koji nije uspio obuzdati njezine raskošne obline obožavatelje bacila u trans, a jednoj se stvari nitko ne može načuditi! +26