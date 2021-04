Uz pjesme Olivera Dragojevića, Vinka Coce, Rajka Dujmića i Dine Dvornika naraštaji su se zaljubljivali, plakali i plesali, a ovi su glazbenici zlatnim slovima upisani u našu glazbenu povijest. Ti veliki umjetnici u svojim su domovima bili sasvim obični ljudi sa svakodnevnim životima sličnim našima. Kakvi su Oliver, Coce, Dino i Rajko bili u očima i srcima žena koje su voljeli, njihovih udovica, otkrile su nam one same.

"On je bio toliko skroman da sam ja rekla: 'Oliver, skromnost je vrlina, ali ti si toliko skroman da si na granici da ti ta vrlina prijeđe u manu!' Nekako u tom smislu. On kaže: 'Slušaj, ja bilo čime da se bavim u životu i bilo šta da radim, ja bih uvik bia ovaki! Takav sam karakter i ne želim se mijenjati!'", ispričala je Vesna Dragojević.



Oliver je svoju Vesnu upoznao početkom sedamdesetih u Dubrovniku, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Iako je bio jedan od omiljenih glazbenika s ovih prostora, u njihovu se domu živjelo skromno.

"Mi smo doma živjeli kao da je on radio na šalteru u nekoj banci ili u pošti. Eto tako smo mi živjeli.", rekla je Vesna.

U skoro pet desetljeća ljubavi, Vesna je gotovo uvijek bila prva koja je preslušala njegove nove pjesme.



"Dva puta sam intervenirala u 46 godina braka. I to je bilo 'Lijepa bez duše' da je prepjeva s talijanskog i 'Kad mi dođeš ti'. Mjesec dana je bila borba hoće li to snimiti ili neće i na kraju kad sam počela plakati: 'Molim te, snimi to za mene!' - pristao je!", prisjetila se Oliverova supruga.



Da je Oliver u potpunosti bio posvećen glazbi, nije neka tajna. Zato se Vesna brinula o svemu ostalom.



"Rekla sam: ''Ti dobro pjevaš, ti dobro voziš auto i dobro voziš brod, u druge stvari se nemoj miješat'. Ja ću doma mijenjati žarulje, to sam radila. Ništa nemoj dirat!'", otkrila je Vesna.



"Prijateljice uvijek kažu: 'Blago tebi, ti ga uvijek vidiš i čuješ!' E pa sad ne znam koliko je to meni lakše u odnosu na vas koje ste isto udovice. Ne znam koliko mi je to lakše jer vrijeme ne može to izliječiti", rekla je Janja Coce.



Glas Vinka Coce teško da će ikada pasti u zaborav. Upravo je glasom, uz publiku, osvojio i srce svoje Janje.



"Još kad sam bila cura, srednjoškolka, ja nisam smjela kasno izlaziti vani u to vrijeme, onda bi došao pod prozor pjevat serenade. Ja bih dala znak, upalila bih i ugasila svijeću, kao već sam u sobi i onda bih ja upalila i ugasila svijeću, tamo s drugog prozora bi susjede virile 'Aha, došao je serenadu pivat!' Nema tog danas.", ispričala je Janja.



"Rajko je znao reći da ne zna puno pričati i da sve kaže kroz pjesme, sve svoje emocije je rekao kroz pjesme i na taj način je bio otvorena knjiga. Ljudi su tako prepoznali da je on jedan emotivan, velik čovjek", rekla je Snježana Dujmić.



Na glasoviru Rajka Dujmića nastale su pjesme uz koje su naraštaji ljubili, plakali, plesali... Kroz svaku notu tih evergreena Snježana proživljava trenutke provedene s ovim glazbenim virtuozom.

"Ne mogu bez pjesme, ne mogu bez glazbe. Ima trenutaka kada bude neka pjesma na radiju što je Rajko radio i bude mi super. Ima dana kada gasim radio", rekla je glazbenikova supruga.



"Rajko je bio poseban čovjek!", dodala je.



"Ljudi vrlo često stavljaju ljude u ladice. Tako su pokušavali staviti i njega, ali zapravo Dino nije spadao niti u jednu ladicu. On se vrlo žustro izvlačio iz svih mogućih ladica. Jednostavno je bio takav duh", ispričala je Danijela Dvornik.



Dino i Danijela vjenčali su se 89., a ona je jednom prilikom napisala:

''Bili smo najčudniji mladenci i ja vjerojatno jedina mlada u ljubičastoj vjenčanici tih dana, mjeseci i godina. Ja sam se odvezla u Yugu 45, a Dino me pratio na biciklu!''. Dino je bio i ostao ljubav njezina života.



"Sumnjam da ću više ikada naći, što će reć, ying yang, neko svoje drugo ja", zaključila je Danijela.

