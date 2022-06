Najveća zelena manifestacija u ovom dijelu Europe - Greencajt festival, proteklog vikenda privukao je desetke domaćih i svjetskih stručnjaka koji su raspravljali o gorućim ekološkim pitanjima. Na panelima je bila i Matea Slogar, koja je saznala kakav ćemo jelovnik imati u budućnosti, hoće li namirnice kakve danas poznajemo s vremenom nestajati te koja će prijevozna sredstva sve više zamjenjivati automobile.

Kako to izgleda kada jabuku čisti profesionalni chef i potpuni amater? Na panelu Marina Medaka i Mate Jankovića, održanom na Greencajt festivalu, proveden je mali eksperiment koji je dao zabrinjavajući rezultate.



"Na analizi od deset osoba smo došli do zaključka da su oni proizveli jedan i pol posto više otpada s čišćenjem jabuke nego što sam ja sa svojom tehnikom. Što znači u prijevodu skoro svaka 50. jabuka je bačena u smeće samo zbog nepravilne tehnike čišćenja", otkrio je chef Marin Medak.



Medak poručuje - u škole treba vratiti domaćinstvo. Kako bi se manje bacala hrana, potrebna je edukacija. U tome su najbolji chefovi jer oni su naučeni iskoristiti namirnice u potpunosti.



"Izvukao sam tu jedan primjer kupovina voća i puštanja tog voća vani preko cijele zime znate kako se cijele one zdjele voća napune i to ubrzava proces truljenja. Da samo malo odgovornosti ima i da se to voće prebaci u frižider, da mu se nađe posebna polica takve stvari se ne bi desile", poručuje chef Mate Janković.



Ovakvim sadržjima koji su pitki, na Greencajt festivalu željelo se zaintrigirati posjetitelje i pobuditi promjene u svima nama. Mogao se razgledati i Greencajt expo.



"Solari su jako popularni u zadnje vrijeme, osim što imamo malu solarnu elektranu, imamo postavljen kalkulator na kojem građani upisivanjem osnovnih parametara mogu vidjeti koliko je to isplatljivo za njih. Expo električnih i hibridnih automobil za sve one koji takav način transporta preferiraju", izjavio je direktor Greencajt festivala Vinko Filipić.



Red predavanja, red druženja, red glazbe. Na Greencajt festivalu ničeg nije nedostajalo, a posjetitelje je koncertom uveselio i TBF. Sav prihod od prodanih ulaznica doniran je za ekološke akcije čišćenja.