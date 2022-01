Vaši omiljeni TV formati nominirani su za prestižnu medijsku nagradu Zlatni studio. U utrci su se našli Provjereno, Dar Mar, Supertalent i MasterChef. Ovaj kulinarski show u protekloj nam je godini vratio zabavu i napetost kuhinje, a upoznao nas je i s novim članovima žirijia.

Emocije, talenti, jedinstveni mirisi i okusi u napetoj televizijskoj kuhinji, sve smo to, iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, pratili u MasterChefu. A posebne simpatije publike osvojili su članovi žirija.



''Dobro smo se upoznali, kao što znate, nismo se znali, pa smo se lijepo prije MasterChefa puno družili, puno izlazili, puno papali, puno pričali o životu i tako smo se skompali i to se valjda osjetilo na televiziji i drago mi je da su to gledatelji prepoznali'', govori Melkior.

Stati prvi put pred kamere nije im bilo lako pa su na početku i koljena klecala.



''Bilo je treme, bili smo ponekad jako umorni, ali uz pomoć dobre ekipe na setu smo uspjeli to izdržati. I zahvaljujem se ekipi iz montaže, montaža je? Kako su nas dobro smontirali'', govori.

Dobra atmosfera nije bila samo ispred kamera. Zahvaljujući jednom portalu, Melkior je dobio titulu ''gospodin Fatalni'', što su s posebnim veseljem dočekali drugi članovi žirija.



''Damir i Stipe su da, pili su mi krv, naslađivali su se, kad se ne javim, kad me zovu onda Damir pošalje, oprostite gospodin Fatalni možete mi se javiti tijekom dana, oni su to cijelo vrijeme u epizodama spominjali. Desert kad su radili krušku onda je Ivan na neki način me zeznuo jer je rekao fatalni desert i onda je to sve krenulo fatalni, fatalni, fatalni. Damir se veselio kao mala beba, Stipe se tresao od sreće'', priča Melkior.

Na popularnost i zanimanje medija za njegov život, Melkior, ali i njegova supruga, se još navikavaju.



''Baš smo ostali malo iznenađeni kad smo objavili zajedničku fotografiju i onda je to. Mislim ja živim život sa svojom dragom, ona mi je podrška i to mi je jedino najbitnije. Ja sam kuhar u tome je fora, nisam ja ni fatalni, ni savršeni, ni lepi, ni lijepi, ni zgodni, ni slatki, ja sam kuhar i ja to tako gledam. Kad me netko tako zeza fatalni, mi se svi volimo šaliti na svoj račun, tako da slobodno, ja to tako gledam kao kroz šalu.'', kaže.



MasterChef se našao i u finalu prestižne televizijske nagrade Zlatni studio.



''Pretpostavljam poznavajući Damir će biti najsretniji što ćemo slavit, a Stipe će to pratit s fotografijama naravno'', priča.

Osim MasterChefa, u reality kategoriji našao se i hit show Supertalent.

''Provjereno'', najjača domaća istraživačka emisija, u utrci je za Zlatni studio u kategoriji najbolja TV emisija. A humoristična serija Dar Mar prepoznata je i od strane žirija medijske nagrade i publike koja je dala svoj glas za ulazak u finale.

Glasovati za svoje favorite možete putem kupona i portala jutarnji.hr. Pobjednici će biti izvučeni 4. veljače.

