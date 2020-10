Splitski glazbenici još su jednom pokazali svoje veliko srce. Na humanitarnom koncertu koji se održao bez prisutne publike već se prenosio linkom uživo na društvene mreže, nastupili su između ostalih Cambi i Grupa Dalmatino. Jesu li se privikli na "novo normalno", kako je nastupati u praznom klubu te vide li oni kada bi se mogli ponovno mogli vratiti koncerti na kakve su naučili, otkrili su našem Hrvoju Kroli.

Unatoč u vremenu u kojem je glazba gotovo pa nestala i ove godine u sklopu volonterskog projekta „72 sata bez kompromisa“ održan je humanitarni koncert pod nazivom „Sklonište za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja“. Iz organizacije ističu kako se upravo o ovom problemu treba mnogo više govoriti.



"Jedina je tzv. sigurna kuća na području naše i Dubrovačko- neretvanske županije i ono što nam djelatnici iz Caritasa govore koji vode tu sigurnu kuću, da veliki dio zahtjeva moraju odbijati jer jednostavno kapaciteti su im premali i nemaju ih gdje smjestiti. Potrebe su velike. Specifične su prilike zbog korone ali smo našli neki način da opet održimo koncert, da približimo javnosti problem a da bude sve u skladu sa epidemijološkim mijerama da nikoga ne dovedemo u opasnost", rekla je Paula Mužinić iz volonterskog projekta "72 sata bez kompromisa".



Upravo su glazbenici oni koji su se oduvijek odazivali humanitarnim akcijama i svojim pjesmama pokušavali doprinijeti uspjehu projekta. Ni ovog puta nije bilo iznimke, osim što su pjevali u praznom klubu bez prisutne publike.



"Ja sam postao nenormalan uz sve ovo, dokle će trajat ne znam želim svako dobro svima, ali želim se vratiti na staro. Ma jedna je gruba i neprirodna situacija, ali ja uvik kažem prošla je španjolska kuga pa će valjda proći i korona", rekli su Zdravko Sunara i Ivo Jagnjić iz grupe Dalmatino.



"Malo je na prvu čudno, ali svejedno je stvarno gušt, da je bilo koja prigoda jesu li to kamere ili publika zaovoljstvo je i čast pivat, velika terapija. Novo je ali normalno nije, niti će ikad biti normalno, ali treba se prilagoditi situaciji, kako je tako je, svejedno uživamo u ovome i glazba je jednim dobrim dijelom naš život i strast tako da dajemo sve od sebe", ispričali su Sandro Gerbec i Jure Nikolić iz Cambija.



Možda publike nije bilo ispred pozornice, ali zato su na stotine gledatelja pratili uživo humanitarni koncert preko društvenih mreža. To je bila ujedno i dobra prilika da se Cambi pokaže u jednom novom ruhu, naime iz svog naziva maknuli su riječ klapa, a i zvuk kojim idu dalje bitno se razlikuje od prijašnjeg. Novi album dueta već je spreman.



"Možemo spomeniti Giulinana, Nenu Belana, bit će tu još dosta iznenađenja, a spremamo i prvi put Božićnu pjesmu u duetu s jednom mladom zvijezdom. Jedna novi đir, jedan novi smjer u kojem se Cambi prilagodija više mlađoj publici, modernijem zvuku", rekao je Jure iz Cambija.



Iako su Cambijevci iskoristili vrijeme bez koncerata za snimanje novog albuma opet ostane vremena i za druge aktivanosti. Ivo iz Grupe Dalmatino vratio se u školske dane, dok je Sandro iz Cambija u fazi mijenjanja pelena.



"Nije da se zezam ali stvarno guštam kad žena ono nosi bebaća i kaže bole me leđa, ja odma skaćem daj ga meni ja ću ga nosit tako da to nije nikakav problem,sve sa guštom", rekao je Sandro.



Ton: Ivo Jagnjić, Grupa Dalmatino

"Ja vježbam matematiku s mlađim sinom. Nije mi nikad bila mrska, ali mi nije bila ni predraga, ali smo se nekako složili", istaknuo je Ivo iz grupe Dalmatino.



Iako možda sada uživaju u nekim stvarima koje su propuštali zbog putovanja i nastupa, u jednom su svi složni, a to je da pjesma ponovno treba zaživjeti u punom sjaju.

