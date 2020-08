Prošlo je četvrt stoljeća otkad nas je na Euroviziji 1995. godine u Dublinu predstavljala grupa Magazin s Lidijom Horvat Dunjko i nezaboravnim hitom "Nostalgija". Osvojili su šesto mjesto, a operna pjevačica, koju je šira javnost tada upoznala, i 25 godina kasnije blista od veselja i energije. Lidija Horvat Dunjko, Vanda Winter i brojni glazbenici nastupili su na jubilarnom dvadesetom koncertu Ronalda Brausa i prijatelja u Rovinju, na kojem je bio naš Davor Garić.

Jubilarni 20. koncert Ronalda Brausa i prijatelja, usprkos strogim epidemiološkim pravilima, oduševio je sve Rovinjane i njihove goste. Najponosni je ipak ovaj glumac i pjevač koji drži palicu tog dugogodišnjeg projekta.

"Pa jesam! Uvijek nervozan prije, uvijek presretan poslije. Najsretniji sutra kad mogu sve rezimirati i zaključiti da je sve ponovno prošlo sve dobro", rekao nam je Ronald.

Braus je i ovog puta u ulozi domaćina šarmirao publiku i približio im klasičnu glazbu opuštenim pristupom.

"Pa baš opera i opereta su to. Moraš i pjevati i glumiti i hodati, trčati, raditi sklekove na pozornici, sve to kad objediniš postaješ nekako kompletan umjetnik", objasnio nam je.

Još je jedna obljetnica proslavljena na pozornici u Rovinju. Prošlo je 25 godina otkad su Magazin i Lidija Horvat Dunjko na velikoj eurovizijskoj pozornici otpjevali ovaj nezaboravni hit. Zavladala je nostalgija.

"Pa baš ste dobro rekli, upravo je nostalgija što me veže za taj nastup i to je ponovno jedna iskonska, istinska radost kakva je bila i prvi put. To je lijepa pjesma i stvarno smo je voljeli pjevati, pjevali s velikom radošću i nažalost, da nije bilo granatiranja odnosno bombardiranja HNK u Zagrebu dan prije mi bi sigurno pobijedili", prisjetila se Lidija.

Nostalgija je te 1995. godine osvojila šesto mjesto, a Lidiji uspomenu za cijeli život.

"Uvijek ima uzbuđenja, to je poprilično veliki auditorij ako uključujemo i sve one televizije koje su prenosile međutim mi smo pjevali iz srca, iz radosti, ne razmišljajući tko sluša, tko ne sluša, pjevali smo iz gušta", priznala je.

U, ove godine, rijetkim trenutcima za mikrofonom na pozornici uživala je vlasnica jednog od najmoćnijih glasova domaće estrade Vanda Winter.

"Iskreno, na daske svog matičnog kazališta nisam stala ja mislim od trećeg mjeseca i to početka trećeg mjeseca. Jako mi je to čudno i neobično. Cijelo vrijeme čekam kad ću se probuditi iz tog sna i vratit natrag u nekakvu normalu. Nadam se da će se to dogoditi što prije. Srećom, ovakva nekakva događanja me malo tješe i daju mi snage da prebrodim", priznala je Vanda.

No svako zlo za neko dobro pa je mlada glumica i pjevačica imala više vremena za svoju obitelj i sinčića Fabijana.

"To definitino da. Evo pred nama su upisi u vrtić tako da držte fige", poručila je.

Slobodno vrijeme koje uslijed pandemije ima, i Ronald je u potpunosti iskoristio za uživanje.

"Kupanje, plivanje, bicikl, trčanje ne zbog kičme, reinterpretacija umjetnjičkih djela zimus u sklopu slobodnog vremena kod kuće. Čitam koliko stignem, jedem, pijem, i družim se jako jako puno s prijateljima i u tome me neće spriječiti nikakva korona na ovom svijetu", poručio je Ronald.

Ovaj ljubitelj opere je i ljubitelj gastro i eno specijaliteta. Budući da većinu vremena ljeti provodi u svojoj Istri, evo savjet iz prve ruke što ne propustiti kada vas put onamo nanese.

"Ja prvo uzmem kartu vinara, obiđem vinske podrume jer to su tako lijepe kantine, to su takva divna vina od naše malvazije, terana, sovignona, muškata i uz to se uvijek zadesi neka lijepa konobica. Pa tako ima od tartufa gdje smo se družili, jako puno gastro lokacija, od gradića Rovinj je naravno najljepši, a onda su tu Motovun, Grožnjan, Pićan, mala mjestašca pa Opukla sa svojim raskšnim spomenicima. Mislim da je Istra zapravo na neki način objedinila sve", zaključio je.

Brausu sada slijedi nekoliko takvih dana uživanja u Istri, a onda se baca na pripremu i organizaciju koncerta Ronald Braus i prijatelji dogodine.

