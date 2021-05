Popularni zabavni show Tvoje lice zvuči poznato i ove nam je nedjelje donio niz glazbenih poslastica i nezaboravnih imitacija. No jedan je ipak bio najbolji, a ovog puta to je bio Mario Petrković. Kad je zapjevao na francuskom žiri je mogao samo reći Tres Bien!

Mario Petreković - 12 bodova. Njegovu transformaciju u ulogu Stromaea žiri je ocijenio briljantnom. A belgijski glazbenik toliko ga je uzeo da nas je dočekao u ulozi ove zvijezde.

''Naravno, pogodili ste, uloga je bila doista zahtjevna i problematična. Zahtijevala je mnogo fizičkog treninga pa sam morao na visinske pripreme na Žumberak, gdje sam proveo 5 dana bez struje, vode i mobitela. Morao sam se totalno posvetiti ulozi i biti u samoći neko vrijeme, bez doticaja s vanjskim svijetom'', objasnio je Mario u svom stilu.

To se očito i isplatilo. Nimalo jednostavan zadatak - imitacija zahtjevnog videospota u kojem je Stromae glumio muškarca i ženu te je bio bogat izražajnim plesnim pokretima, odradio je bez pogreške.

''Stromae je velik umjetnik širokog raspona: pjeva, piše tekstove, svira, pleše, i to na jednoj takvoj razini da je to teško pohvatati u kratkom vremenu. Igor Barberić je odigrao ključnu ulogu u mojim pripremama. Vježbali smo danonoćno i bez njega bih slobodno mogao reći: ''Doviđenja i vidimo se negdje drugdje.'', kaže.

Vježbao se i francuski jezik.

''Kod nas u kući to je bio službeni jezik. Mama mi dolazi iz francuske pokrajine Janjevo, tako da smo od malih nogu na meniju imali francusku salatu, francuski krumpir i Paris kekse. Francuskim poljupcem još u vrtiću sam osvajao djevojke, a francuskim ključem otvarao sam vrata. U školi sam nastavio učiti francuski koji mi je, naravno, išao mnogo bolje od matematike, koju sam također učio na francuskom, tako da je to bilo vrlo dobro'', kaže.

Nova emisija donosi i nove izazove.

U idućoj emisiji gledat ćemo ga kao Jasona Derula. Na zahtjevne transformacije već se i naviknuo.

''Za mene, ja da ti budem iskren ništa mi tu nije bilo najgore. Ja sam se u biti došao odmoriti. Meni je više bilo dosta stresno van toga svega. Tamo sam zaista bio u tretmanu. Vidim sve samo dobre strane, tetoše te, maze, neke ženske ruke po tebi'', priča.

Jer poznato je da se, dok traju snimanja, slabo spava. Marija je dodatno probudila i kći Marla koja ima devet mjeseci. Iako je najveći dio brige za djevojčicu na mami Aleksandri, i tata se tu dobro snalazi.

''Beba u ovom trenutku, Marla je čisto jedan doping. Umor je defintitivno prisutan, to se naravno ne vidi.Ona mi daje ritam. Odnosno trebalo je doći u neku kondiciju. Iz neke neaktivnosti ući u aktivnost, pjevati, kretati se u isto vrijeme, zna čovjeku ubrzati rad srca i dahtaj odnosno disanje. Tako da sam s tim imao malo problema, ali uz aerobnu aktivnost gurajući bebu i radeći vježbe je puno lakše'', kaže.

A upravo mu je ova uloga i najdraža u životu.

''Za to sam se negdje pripremao, za to sam se negdje pripremao, ali to mi je baš rođena uloga. Uvijek sam bio tata'', zaključio je na kraju Mario.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.