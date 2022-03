Radnja holivudskog filma u Splitu? Cijeli svijet za ovo zna? Triler "The weekend away" zaludio je prošli tjedan sve, a u njemu se pojavljuje Ivana Grubišić, splitska DJ-ica. Kako je došlo do ove suradnje, koga Ivana glumi te kako spaja DJ-ing s ulogom tete u vrtiću zna ekipa In magazina!

Megapopularni film "The Weekend Away" napokon je ugledao svjetlo dana. Upravo u ovoj Netflixovoj uspješnici pojavljuje se i splitska DJ-ica Ivana Grubišić, poznatija kao Lady GI. No ono što je najazanimljivije jest činjenica da Ivana nije trebala mnogo glumiti jer sve što je pokazala u filmu, to je i njezin život.



" Kad sam došla na set producent mi je pristupio i upoznao se sa mnom. Rekao mi je kad su razmišljali oko uloge DJ-ice u filmu odlučili su da za to ne treba glumac ili glumica već prava DJ-ica. Onda je on googlao i našao mene, stvarno je ispalo slučajno i valjda sam imala nekako sreće'', kaže Ivana.



Sreća se osmjehnula Ivani te je pokazala svoje vještine u filmskoj produkciji za mix pultom. Napominje kako je Split filmom dobio reklamu o kakvoj je mogao samo sanjati:



"Imali smo svi sreće da se to snimalo u Splitu i evo tko je pogledao film vidi da stvarno ima prekrasnih kadrova grada Splita i dobar je PR za grad. Ali i dobar PR za našu scenu i općenito, da znaju da postoje naše hrvatske DJ-ce koje su dobre i sad cijeli svijet zna za to", priča Ivana.



Za Ivanu sada zna i svijet, ali u Lijepoj našoj ona je itekako poznata. No još je zanimljivija situacija u kojoj spaja svoje dvije ljubavi, a to je rad u vrtiću s house glazbom.



"Malo je to bilo ajmo reći kontradiktorno. Jer ovdje radiš preko dana, digneš se ujutro u 5, a vikendom legneš ujutro u 5 ako nije čak i kasnije. Ali meni to nikada nije bio problem, ja sam to hendlala i moja su djeca u vrtiću znala da ja to radim i znali su i roditelji. Roditelji su dolazili na partye i stvarno mi ništa nije bio problem. Oba posla su povezana oko glazbe, ja sam radila sa djecom oko glazbe i puno si u prokretu. Glazba, pokret, veselje, sve je to amo reć tu li-la.", priča.



Ovu majku sedmogodišnje djevojčice Patricije ipak je život odveo u smjeru glazbe. DJ-ing je ono što je ispunjava i u čemu se vidi još mnogo godina. Kada je kretala u house svijet, tad se sve činilo čudnim, bila je sama u svijetu u kojem su vladali uglavnom muškarci, barem što se ticalo hrvatske scene, no sad je to ipak druga priča.



" Mislim da sam bila prva, da se sad netko i ne bi uvrijedio, ali sad ima sve više i više cura. Postoje škole za DJing, postoje škole za produkciju, cure se javljaju, kontaktiraju me preko iInstagrama, pitaju da im dam savjet, kome da se obrate, što da rade. Drago mi je stvarno i to sam rekla prije 9 godina, curama je stvarno sigurno mjesto u glazbenom svijetu DJinga zato što su i senzibilne i jednako mogu parirati u tom svijetu sa muškarcima", kaže.



Malo manje od jednog desetljeća Lady GI svojom glazbom uveseljava sve koji se nađu u njezinoj blizini, a u moru pjesama za koje napravi svoje obrade, uživa i u vlastitim produkcijskim, na čijem stvaranju radi uvijek temeljito, no još nikada nije izdala house pjesmu na hrv. jeziku.



" Imam svoje 4 produkcijske pjesme "Bounce'', ''Amour'', ''Love is stronger'', ''Butterfly" ja pišem tekstove, stvaram glazbu, smišljam sama ideje za spotove. Iako su spotovi snimljeni u Hrvatskoj i pokazuju Hrvatsku trebala sam možda napraviti još jednu pjesmu na hrvatskom i slijedi sad ta pjesma'', kaže.



A vjerujemo da Ivani slijedi još mnogo uspješnih glazbenih trenutaka jer uz pozitivnu energiju koju odašilje, s dodatkom glazbenog ritma - sve što zamisli postaje ostvarivo.

