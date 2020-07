17 godina je prošlo otkad je Tram 11 objavio svoju posljednju pjesmu. Kako zvuči nova, ali i sve o albumu u nastanku prvi možete doznati upravo u In Magazinu. General Woo i Target našoj Anji Beneti otkrili su i kako su nastali njihovi legendarni Hrvatski velikani, ali i zašto bi ponovno mogli postati aktualni.

Dobri, stari Tram 11 nakon punih 17 godina ima novu pjesmu . Unatoč tome što su General Woo i Target u njoj opsovali sliku svoju, definitivno su dokazali da njihova odavno punoljetna jedanaestica još uvijek nije ispala iz tračnica.

"Ideja nam je došla kad smo se povratili sad 2017. gdje god smo išli ljudi dolaze, slikaju se s nama, vi ste legende hip hopa, ovo ono. Onda nam je jednom palo na pamet : kaj je sa svima vama, mi smo normalni, nismo neke popularne zvijezde :i je** sliku svoju, kao pohvala ekipi koja prati nas rad tokom godina", otkrili su nam u razgovoru.

Zgodan je ovaj dvojac i u novom videospotu u kojem su se iz repera transformirali u pravu gospodu. Pedale vremeplova okrenuli su unatrag, i nasli se ni manje ni više nego u 19. stoljeću.

"U spotu, pošto se radi o fotkama, slikama, referirali smo se na prve fotografije ikad koje su slikane. Tako da smo instagram, društvene mreže i cijeli ovaj fenomen vratili u 19. stoljeće. I onda smo otkrili da su ljudi jos luđe fotke fotkali tada nego danas. Mi danas mislimo joj kako smo spaljeni, i onda pogledaš slike iz 19. stoljeća, prve slike, i onda vidiš da smo male bebe", zaključili su.

U stvarnosti pak, u 21. stoljeću, i to do kraja ove godine stiže i novi album. Tramovci ne namjeravaju živjeti na staroj slavi pa su snimili čak 25 novih pjesama, od kojih ce se na nadolazećem nosaću zvuka naći njih 15-ak.

"Ovo nam je stvar za zagrijavanje. Imali smo i prije tradiciju da prvo bacimo neku stvar koja je neopterecena s nicim da pokazemo kako repamo, neka tema bezazlena. I onda poslije udarimo s necim jacim,da potaknemo masu", objasnili su.

Kad su ova dva hip hopera u pitanju, jedan i jedan i dalje nisu dva nego 11. No, nešto se ipak s godinama promijenilo. Dvojac koji je davno zakopao ratne sjekire, u njihovom razlazu, koji su teško preboljeli svi ljubitelji dobrog hip hopa danas vide nešto pozitivno.

"Mozda je taj prekid dobro došao stvaralački. Bilo pa prošlo, moralo je tako biti. Da bi nam danas bilo bolje. Da bi danas došlo do ovoga. Nismo se mi ni onda nesto svađali, do tog jednog trenutka dok smo se počeli svađat. Sad smo stariji, nemaš nekih problema mladenačkih. Tako da smo sad normalni, nema svađanja, razgovaramo normalno i radimo. Ozbiljniji smo. Znamo sto hoćemo u mjuzi i to je to", zaključili su.

A upravo njihova mjuza odgojila je mnoge. Zbog ovog Vukovarca i Purgera svi su klinci 80-ih i 90-ih naučili koji se to hrvatski velikani nalaze na našim novčanicama.

"Ja sam gledao po novčanicama, jer smo bilo na kraju škole pa nisam imao sve novčanice. I onda sam išao gledat tko je tko na novčanici i onda sam po rimama išao slagat, da mi bude kompa ovaj, onda da se sve rimuje. Ali poredao sam tako da mi najmanja novčanica bude poznanik, ovaj mi je malo bolji frend, onda mi je buraz Ante Starčević, jer je tisucu kuna", otkrili su dečki.

Za kraj dodaju da bi njihov klasik nastao prije više od dva desetljeća, za nekoliko godina ponovno mogao postati i te kako aktualan: "Mozda napravimo 2023. nekakvu odu velikanima, hrvatskim novčanicama i svim ljudima. Ali mislim da ćemo s velikanima sudjelovati u referendumu protiv uvođenja eura. Tako da se mi sa svojom pjesmom pridružujemo ekipi, imajte nas na umu", poručili su za kraj.

