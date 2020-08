Tony Cetinski privremeno je promijenio karijeru. Ponovno se vratio svojim počecima kada je nastupao kao DJ i vrtio ploče u diskoklubovima. Popularni glazbenik otkrio nam je da mu se zbog koronakrize i onemogućenih nastupa račun odavno ispraznio, no od glazbe ne odustaje. Uz to što nastupa kao DJ, Tony je pokrenuo i svoju glazbenu školu te poljoprivredno gospodarstvo. Kako izgleda u ulozi DJ-a, zna naš Davor Garić..

Tony Cetinski vratio se svojoj staroj ljubavi. Ponovno je postao DJ. Mnogi ne znaju da se prije pjevačke karijere ovaj glazbenik bavio tim poslom. Dobro se sjeća te 85-e kada je počeo vrtjeti ploče u diskoklubu.

"Moj prijatelj koji je bio glavni DJ, ja sam mu pomagao, asistirao s pločama. Baš s pločama, sad još nisam došao u taj stadij da radim s pločama jer mi fali glazbene arhive, ali ću se potruditi da na kraju završim na pločama", ispričao je pjevač.

Budući da koncerata i nastupa za pjevače nema, Tony ipak ne želi besplosleno sjediti doma. Na terasi luksuznog opatijskog hotela počela je njegova DJ turneja.

"Od žanrova, ja nisam sebe nikad ograničavao. Volio sam od AC/DC do Princea, što nema veze jedno s drugim, funky, rock, kasnije kad se pojavio onaj ACID i to smo, pa house, vocal house. Jedino taj trap ne mogu nikako, to je danas. To onda nije bilo. Regge, to ću isto vrtjeti. Bit će svega", rekao je Tony.

Prve reakcije bile su odlične pa je Tony kao DJ bukiran već za nekoliko nastupa na terasama hotela na našoj obali. Kaže, glazba je njegova ljubav, no čovjek mora obitelji donijeti kruh na stol. Račun se za vrijeme koronakrize ispraznio.

"Paučina na računu! Nije se ispraznio, odavno se ispraznio, sad je već paučina. Znaš kad je trenutak da dođe paučina? Kad dugo ništa ne prolazi tu! A i prije je bilo tako, s obzirom na to da imam tih alimentacija za plaćati, bilo je uvijek 'Tony, je l' ti sjela lova?'. Nije mi legla, ali je sjela na kratko i odmah otišla dalje!'', Tako da... nećemo kukati, rekli smo, pozitiva!" istaknuo je pjevač.

Sa smiješkom Tony komentira i zlobne komentare onih koje veseli tuđa nevolja i koji pišu da bi zvijezde trebale kopati krumpir, dok su im koncerti na kakve su naviknuli, poput onih u velikim arenama, onemogućeni.

"Ja osobno ne poznajem niti jednog kolegu koji će reći da ga je sram to raditi. Ili možda postoji, onda nije moj neki bliži prijatelj ili suradnik jer ja jednostavno nemam takve u blizini. Koliko god sam i s kim god sam pričao, a čuli smo se za vrijeme karantene, nitko ja nisam primijetio da je rekao da mu je problem nešto drugo raditi osim pjevanja. To su predrasude", rekao je Cetinski

No Tony je preduhitrio i te zlobnike koji bi glazbenike poslali da kopaju. Naime, on je već za vrijeme karantene pokrenuo svoje malo poljoprivredno gospodarstvo i nakopao se te posadio ne samo krumpir nego svakakvo voće i povrće.

"Jako puno se rajčice desilo u mom vrtu. Jako puno zelene salate, luka naravno, ali rajčica me ugodno iznenadila. Neću više kupiti rajčicu u dućanu, nema šanse", istaknuo je pjevač.

Nije mu problem raditi bilo što, kaže, nakon karantene i dugotrajne apstinencije od koncerata bit će mu problem izaći pred tisuće ljudi. Njegov koncert u Areni zakazan je za 29. svibnja sljedeće godine.

"E, taj trenutak kad ja izađem pred Arenu, to će meni biti veći problem nego ovo što sad kopam, sadim, čupam. To mi nije problem. E, pardon, žena zove!" ispričao je.

Tony sa suprugom Dubravkom živi u Opatiji i sretniji su nego ikad. Često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijeli i svoja mišljenja pa je tako nedavno u videochatu s Dejanom Lovrenom otkrio i ono o cijepljenju.

"Nije mi bio cilj raditi neki razdor među ljudima. Neka svatko odluči što hoće. Ja sam odlučio. Svatko ima pravo odlučiti što hoće. Što se hejtera tiče, nemam taj problem ni otprije. Ja kažem u zafrkanciji da imam gumena leđa. Toliko se lupalo po njima da više ne osjećam udarce. Utrnulo mi sve. I po nogama i po leđima, ko da sam bio na demonstracijama pa me pandur tuko. Uopće nemam taj problem. Hejteri, ne dodiruju me! Znači, niti malo", ispričao je pjevač.

Ono što ga dodiruje jesu sjećanja na Olivera. Upravo je svoj prvi DJ nastup otvorio pjesmom Olivera Dragojevića i tako mu još jednom odao počast.

"Tu je bilo i sa pokojnim Ćubijem smijeha do suza, i s Oliverom. Ali njih dvoje kad su zajedno, to plačeš, grčeve u želucu imaš. Oni su sad negdje drugdje i sigurno su se našli i zabavljaju se zajedno. Čak je Ćubi pred kraj svog života govorio često: 'Oliver me čeka, idem ja!'. Osjećao je da će otići. Eto, oni se sad negdje zabavljaju, a mi ćemo kad nama dođe vrijeme", rekao je Cetinski.

Tonyja sada čekaju brojni nastupi u ulozi DJ-a na lokacijama diljem naše obale, a uskoro, nadamo se, i koncerti po velikim dvoranama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.