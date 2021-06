Tony Cetinski ne skida osmijeh s lica, a razloga je napretek. Ovih je dana proslavio 52. rođendan, priprema se za koncerte nakon duge pauze, uživa u idiličnom braku, a u kolovozu će postati djed. Njegov sin Christian, koji živi u Berlinu, očekuje kćerkicu. Upravo se ulozi djeda Tony najviše veseli, a detalje je ispričao za IN magazin.

U tijeku su posljednja uvježbavanja glasnica, gitara, bubnjeva, klavijatura jer Tony Cetinski uskoro će zapjevati pred svojom publikom. Nakon što nije mogao nastupati gotovo godinu i pol, ipak nije zahrđao.

''Ja sam isto mislio da smo ispali iz štosa, međutim iznenadio sam se. Valjda imamo automatic mode u sebi, kad smo počeli, odmah nam je krv proključala u venama. Iznenadio sam se jer sam mislio da ću blokirati, da ću zaboraviti neke stvari, dijelove pjesama, kad je solo, kad je modulacija, koji tekst ide... Ništa, sve je kao da smo jučer prestali svirati'', kaže Tony.

Otkad je na društvenim mrežama objavio da su mu srpanj i kolovoz gotovo popunjeni koncertima, njegovi su obožavatelji u transu - jer njegovi se koncerti čekaju u Hrvatskoj, ali i diljem regije.

''Baš nas je jučer jedna lijepa vijest iznenadila. Crna Gora se otvorila što se granica tiče, pa mislim da će biti lijepo ljeto. Srbija bi također trebala uskoro. Možda je došlo vrijeme da ostanemo svi živi i zdravi i zdravog razuma i da se svi proveselimo nakon godinu i pol'', kaže.

Tony je ovih dana proslavio 52. rođendan, kako kaže, samo fizički, u duši je i dalje zaigran kao dječarac.

''Ja se osjećam kao da imam 38, 42 godine najviše, ali jednom dnevno moraš se pogledati u ogledalo i onda shvatiš da ipak ima sve više bijele brade nego crne. Samo su mi brkovi ostali crni. Ah, volim tu bradu u posljednje vrijeme, bila je još duža, ali me žena nagovorila da je skratim'', priča.

Upravo je njegova supruga Dubravka razlog zbog kojeg ovaj glazbenik s više od 30 godina karijere ne posustaje.

''Uz Dudu je teško ostarjeti, tj. lakše će biti ostarjeti. To se može shvatiti ovako i onako, ona je isto mlada duša, mi smo zaigrana obitelj'', priča.

Osim zbog koncerata, Tony ljeto, točnije kolovoz, željno iščekuje zbog još jednog razloga - postat će djed.

''Jednostavno svi jedva čekamo. Dobar je osjećaj, kažu ljudi koji su to prošli i prolaze da je bolji osjećaj nego kad postaneš otac, sa ti unučići znaju totalno okupirati pažnju'', kaže.

Otkrio je da njegovu sinu Christianu stiže malena Elena, pa se tek privikava na titulu djeda.

''Hahaha, ne mogu se ni ja doživjeti kao djed, ali ni moj mali kao otac. Bit će savršen zato što je drugačiji od svoje generacije, malo je samozatajan čak, pristojan, jako mu dobro ide na fakultetu, i to na njemačkom. Kad je odlučio, ja sam se čudio kako će on to, to je težak fakultet na hrvatskom, a kamoli na njemačkom, međutim ugodno sam iznenađen. Jako sam ponosan, da'', priznaje.

Dok ne dođu obveze, ovaj budući djed kad god stigne uživa u miru i tišini jednog idiličnog istarskog imanja.

''Da, ja sam svako malo u nekoj karanteni. Tako sam bio cijelo vrijeme u tom našem selu, u Radetićima. Lijepo je doživjeti osamu, lijepo je malo susresti se sa sobom. Mislim da smo svi imali dobru priliku da nešto dobro iskoristimo od svega lošeg što se dogodilo, da se susretnemo sa sobom'', smatra.

Ne čudi onda tajna njegove sreće i zadovoljstva.

''Moja je tajna da slušam samo svoje srce i što mi duša kaže, sve drugo je nametnuto'', kaže.

Tony uskoro pakira kovčege i kreće na nastavak svoje turneje #samoljubav diljem regije. Koja je prva postaja u Hrvatskoj?

''U Hrvatskoj? Naravno, ja sam srijemski, odnosno vinkovački zet, Dan grada Vinkovaca 18. 7.'', otkrio je.

Nema sumnje, bit će to koncert za pamćenje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.