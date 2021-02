Ekskluzivno za IN magazin Tony Cetinski otkrio je detalje nove pjesme i znakovite poruke koje će odaslati na ovogodišnjoj Dori. Kako bi financirao produkciju svojeg nastupa, čak je dignuo kredit, a ne krije da je novi singl prilično društveno angažiran. Već se tjednima nagađa o čemu zapravo govori pjesma ''Zapjevaj, sloboda je!'' koju će izvesti s Kikijem Rahimovskim. Kako ne bi bilo nedoumice, Tony je rasvijetlio detalje priče.

''Zapjevaj, sloboda je!'' naziv je tvojeg novog singla. Već se naveliko priča o čemu zapravo ta pjesma govori.

"O slobodi! Ali ne samo kao jedan tip slobode. Svi tipovi slobode! Sloboda je, htjeli - ne htjeli, glavna tema ovih vremena", objasnio je Tony.

Vratimo se malo u prošlost, u 1994. godinu, kada je pjevao na eurovizijskoj velikoj pozornici i predstavljao Hrvatsku s pjesmom ''Nek ti bude ljubav sva''.

"I divasice u pozadini kao prateći vokali. To je bilo lijepo vrijeme. Svatko će za svoje početke, kad se onako s nostalgijom prisjećaš, reći da je to nešto lijepo, nešto nevino. Nešto gdje nisam ni slutio što me sve čeka i od dobroga i od lošega u ovom poslu", prisjetio se Tony.

Tonyja dosta često svrstavaju u nekakve ladice. Te je antivakser, te zagovornik ovog, protivnik onog. Koliko mu sve to etiketiranje ide na živce, a jedino što radi je da propagira slobodu?

"Bilo mi je išlo na živce i to me ponukalo da budem još žešći u svom djelovanju. Imaš u jednom trenutku osjećaj da si pogrešno shvaćen. Zašto ja ne bih rekao nešto što mislim? Ne razumijem. Moj prvi live na Facebooku bio je sporadičan, u njemu sam propitkivao. Sloboda propitkivanja bila je ugrožena. Sloboda odabira možda je najbitnija sloboda u ovom vremenu. Sad će pametni reći: 'Možeš ti imati slobodu odabira, ali ne smiješ ugrožavati bližnjeg, nekog oko sebe!' Naravno da ne, nisam to ni rekao. Neke su se stvari događale u tom momentu, u tom mom prvom javljanju uživo i vidiš da je tendenciozno izokrenuto, što te još više motivira jer vidiš da si negdje ubo nešto, a nisi ni htio", objasnio je.

Nekako se već naveliko šuška o nekim koncertima, da su stigle potpore, ulažu se stotine i stotine tiuća kuna za glazbenike. O čemu se tu radi?

"Sad sam se naučio kontrolirati. Sad kad opet izađe izokretanje u medijima, onda ja sebi, znaš kako imaš u mobitelu bilješke? Onda si ja u bilješkama sve odgovorim, i onda se isfuram da sam to napravio medijski i zaboravim za tri dana. Ja sam to skinuo s duše i tako. To su potpore koje su namijenjene organizatorima koncerata. To nisu potpore koje idu u džep Tonyju Cetinskom, Petru Graši, Gibonniju, Parnom valjku, Prljavom kazalištu. 30 tisuća kuna recimo za koncert u Areni u Puli, gdje organizator koncerata dobiva, ne Tony Cetinski, kao potporu. Hvala, to je je lijepo ako netko hoće pomoć, ali ja sam, ne budi lijen, otišao, pogledao koliko me koštao zadnji koncert u Areni Pula. Zadnji koncert u Areni Pula troškovi su bili 2 milijuna kuna. Isto kao u zagrebačkoj areni. Ni Petar Grašo, ni ja, ni Gibo ne dobivamo tih 30 tisuća kuna, nego organizator koncerta koji je jadan natjeran da radi koncert za koji ne zna kakav će biti financijski ishod", izjavio je Tony.

Ne možemo otkriti previše, ali možemo bar natuknuti što se nastupa na Dori tiče. Kakav će biti stajling, tko će sve biti na pozornici, što smijemo otkriti?

"Znači, da je normalno doba, da nije korone i svega ovog što nam se desilo, ne znam bih li se toliko potrudio i uložio financijskih sredstava. Uzeo sam kredit! Uzeo sam kredit da mogu to sve financirati. Angažiran je nastup, angažirana je tematika, na kraju krajeva pjesma nije spora, dobra je, ima dosta ritma, dosta je energična", otkrio je Tony.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.