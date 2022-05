Tony Cetinski ima novu pjesmu s kojom je već osvojio jednu nagradu. Ona je pokazatelj i jednog novog, duhovnog smjera, koji je odabrao i u glazbi i u životu. Za In Magazin Tony je progovorio o vjeri koju ponovno živi, braku, obitelji i prekretnici koja mu se dogodila na posljednjem koncertu duhovne glazbe – Progledaj srcem. Upravo se zato i vraća na glazbeni duhovni spektakl.

''Čuvam Ljubav'' - nova je pjesma Tonija Cetinskog koja je već osvojila jednu nagradu. Glazbenik ju je izveo na kultnom festivalu ''Beogradsko proljeće'' i odnio pobjedu za najbolju pjesmu festivala.

''Ja imam tu sreću da imam takvu publiku koja nije prevrtljiva i koja je sa mnom i u dobru i u zlu. Na kraju se sve lomi na publici. Možeš ti dobivati strukovne nagrade koliko hoćeš, ali ako na terenu publika pjesmu ne percipira onda si je, kako bi rekli susjedi Bosanci, džaba snimio'', govori Cetinski.

A publika ju je itekako već prepoznala. ''Čuvam ljubav'' njegova je prva ljubavno-duhovna pjesma i jedan novi glazbeni smjer koji je, kaže Toni, došao spontano:

''Ja nisam ni računao da ću snimiti duhovnu pjesmu, to je jednostavno tako došlo i to se moralo desiti. Tako isto je milijun detalja ukazivalo na to, pa i samo snimanje u Međugorju, da to nisam ja odabrao. Ako bude božja, sveta volja da snimim duhovni album snimit ću ga'', kaže.

Iako su pred njim brojni koncerti – na domaćem terenu, ali i inozemnom, pjevač će ponovno nastupiti i na koncertu duhovne glazbe ''Progledaj srcem'' na maksimirskom stadionu 4. lipnja:

''Vjernik ili jesi ili nisi. Sad ako si malo skrenuo s puta vjera je ta koja ti daje tu mogućnost da se možeš u bilo kojem trenutku vratiti. Progledaj srcem je dokaz da mladi nisu toliko udaljeni od crkve kako se to priča i kako bi to neki možda htjeli i to ulijeva povjerenje, ulijeva nadu. Evo ja ću izvesti na ''Progledaj srcem'' sa grupom Emanuel pjesmu i mogu reći da sam presretan što ću to s njima izvesti'', govori.

Upravo na tom koncertu nastupio je i 2019. Od tada svjedoči da mu se duhovni život, nakon tog nastupa duboko promijenio – vratio ga je vjeri:

''Vjera je u moj život su ušla još kad sam bio mali, kad me moja baka pokojna učila i povijesti i teologiji i o vjeri. Naravno put je kasnije otišao u drugom smjeru. Neki to ne razumiju da me morala potajno krstit, pa su komentirali zašto je trebala potajno. Možemo mi zatvarat oči i uši pred onim što je bilo, ali tako je bilo. Ona je mene u 2 ujutro krstila u Novigradu i nisam ni znao svoje pravo krsno ime dok nisam krsni list išao izvaditi. Antonius – ja sam pretpostavljao da je Anton'', priča Toni.

Prošle je godine sa svojom suprugom Dubravkom, nakon 7 godina braka, zavjete izmijenio i u crkvi.

''To je nešto neopisivo, nema tog matičara, nema tog Las Vegasa. To su sve zabavne nekakve emisije, ali kad se udružite u jedno pred oltarom u crkvi, pred Bogom onda stvarno postajete jedno i to je nemjerljivo. I tu je Hržica bio sa bendom i ta neka glazbena kulisa. Nema osobe u tom malobrojnom društvu u crkvi koja nije rekla da je osjetila nešto drugačije, nešto posebno'', priča.

Danas, kaže, živi mirniji i povučeniji život uz intenzivniji odnos s Bogom.

''I supruga koja se već par godina uspješno oporavlja od svega što ju je zadesilo. Vjera je tu jako puno pomogla i njoj. Zasad je sve okej.

Tu smo vezani za naše Isusovce u Opatiji. Danas smo bili supruga i ja. Oko vrta, pa oko kuhinje, pa razgovori, pa druženja, briga prema starijima. Oni isto tako brinu o nama. Kao neka obitelj smo i moram priznati da sam presretan bez obzira na to tko će što reći i što će tko misliti'', kaže Toni.

No pred njim je još kušnji:

''I kad si u najdubljoj vjeri i kad misliš da si najsigurniji. Ja jesam jer znam da me vjera i dragi Bog štite. Ovaj drugi je sve jači i jači. Tu su druge situacije u životu koje se dešavaju'', kaže.

One ljepše situacije su okupljanje obitelji. Kći Pia, naime, živi u Švicarskoj, a sin Christian i Tonijeva unučica u Njemačkoj:

''Pravilno raspoređeni, nema nas puno ali smo pravilno raspoređeni. Takav je život. Sad kad bi dolazili u Rovinj, po ljeti... Ono, dodir, zagrljaj, razgovore imamo svaki dan tako i tako, ali drugačije je kad se vidimo. Nadoknađujemo tu neku taktilnu emociju'', priča Cetinski.

Emocije će se nadoknađivati i na nadolazećim koncertima, ali i u singlovima koje sprema, među njima su i dva dueta. Dotad čuvajte ljubav, baš kao što je i Tony čuva.

