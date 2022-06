Prva pop misa u svijetu u subotu je izvedena na pozornici pod vedrim nebom na zagrebačkom Tomislavcu. Misa Mediterana Tončija Huljića oduševila je mnogobrojnu publiku, a dijelove je otpjevala i trudna Hana Huljić. Dvadesetak dana prije porođaja nije željela propustiti ovaj događaj. Kako se osjeća u visokoj trudnoći i je li sve spremno za dolazak djevojčice, Hana je otkrila Juliji Bačić Barać za In magazin!

Moderna misa - spoj duhovne i pop glazbe - tako bismo najbolje mogli opisati Misu Mediteranu Tončija Huljića, koja je u subotu izvedena u sklopu Zagreb classica.

''Ljudi sjede, a ti interpretiraš neke mudre riječi koje je netko napisao na latinskom i baš je imalo jedan biblijski prizvuk kiša nas je kao i prije tri godine zaobišla, svugdje je padala ovdje nije, prema tome netko je na našoj strani

Dijelove ove prve pop mise u svijetu skladala je Hana Huljić Grašo, koja je u devetom mjesecu trudnoće zapjevala na pozornici na Tomislavcu.

''Ovo jadno biće je moralo slušati ove raznorazne zvukove mog upjevavanja zadnjih dana, dosta se bunila ali rekla sam večeras još da izdržim i onda obećajem da prestajem pjevati'', šali se Hana.

Dio je pjevala Irma Dragičević, a dio Hana, koja ovaj spektakl nikako nije htjela propustiti.

''Ovu drugu moju skladbu jednostavno imam potrebu ja otpjevati jer sam napisala tu dionicu baš za sebe i rekla sam da ću izdržati dvije pjesme'', govori Hana.

''Znala sam da joj to puno znači i rekla sam Hana kako ti želiš, ona je jako to htjela i eto uz nju sam'', govori majka Vjekoslava.

Huljićeva Misa kreirana je prema svim postulatima liturgijske mise, a stvarao ju je za vrijeme lockdowna.

''Ta ideja je valjda prštala u njemu tako da je radio po cijeli dan i bio je skoro u nekakvom transu'', priča Vjekoslava.

''Cijeli život sam htio napisati Bohemian Rhapsody da pjesma ima više dijelova i sad evo to je moja Bohemian Rhapsody i misa mi je izvanredna forma za to pokazati'', govori Tonči.

''Kršćanka sam i kad treba pjevati ovo svjetovno uključim jedna botun, kad treba ovo uključim drugi botun i to izvedem bez problema'', govori Lorena Bućan.

Misa je oduševila i Ninu Badrić, koja ju je slušala u društvu sa sestrom.

''Misa koja je ovako napisana pa vidiš koliko ljudi je na Tomislavcu, koliko uživaju i nitko ne odlazi tako da sam baš uživala, lijepo provedena večer. Kaže se da tko pjeva dvostruko moli tako da i onaj tko možda ne vjeruje možda će poslije ovoga se mrvicu približiti vjeri'', govori Nina Badrić.



Ovu misu je odobrio i Vatikan.

''Sve mora biti precizno, svaka rečenica mora imati svoju emociju oni su to poslušali, potvrdili to je original, to je kako treba biti i mi smo to arhivirali, sljedeće je da to predstavimo kad za to dođe vrijeme u Vatikanu'', govori Tonči.

Samo 20-ak dana prije porođaja Hana je odradila svoj posljednji nastup.

''Sve je u redu, ovo je zapravo bio najveći stres, sad sam mirna, sad kad je prošlo sad može biti bilo što i bilo kad'', kaže Hana.

''Ja iskreno joj se divim kako je uspjela otpjevati pogotovo ove njene lage za koje otpjevati treba toliko zraka, a kad nosiš drugu osobu u sebi koja dijeli sve sa tobom pa tako i tvoj zrak ja stvarno ne znam kako je to moguće'', komentirala je Lorena.

Na činjenicu da će za koji dan postati majka, još uvijek se navikava, a prinovi se veseli cijela obitelj.

''U jednu ruku toliko se veselim, sad mi je to već postalo potpuno prirodno, a u drugu vjerojatno ću tek saznati što me čeka. Uskoro će biti sve spremno'', govori Hana.

''Nisam opsjednuta, ali vjerojatno ću postati kad se rodi. Veselim se tome, jedva čekam, malo mi je možda još apstraktno iako svaki dan gledam i gladim taj njen trbuh , ali jako se veselim tome jedan novi život, novi život se rađa'', govori Vjekoslava.

Ni oko porođaja se ne brine buduća baka Vjekoslava.

''Bit će sve u redu, sve žene su to prošle od pamtivijeka, sve majke, tako da bit će sve u redu'', govori Vjekoslava.

A kad stigne djevojčica, inspiracije za nove pjesme ovoj umjetničkoj obitelji sigurno neće nedostajati.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.