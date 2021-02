Glazba je njegov život, a s njom obogaćuje i naše živote. Tonči Huljić već desetljećima pomiče granice kada je u pitanju glazba, a ni posljednjom pjesmom "Mare luda" nije napravio iznimku. Pjesma prepuna emocija na prvu je osvojila slušatelje. Kako je došlo do ove, za Tončija, netipične pjesme, čijem se albumu neizmjerno veseli te kako komentira kada ga na ulici nazovu pjevačem, otkrio je za IN magazin.

"Mare Luda", kako se zove najnovija uspješnica Tončija Huljića, na prvo slušanje ušla je u duše mnogih, a emotivna glazba malo koga je ostavila ravnodušnim. Mnogo je i onih koje je zainteresirao i tekst pjesme koji je pisan na "tvrdom splitskom velovaroškom" narječju.

"Jako ih je interesiralo da znaju o čemu se u pjesmi radi. Pa su onda pitali šta je ono imortana je li to besmrtan. Inače, CD se zove "Inamorana", ona je i moja sljedeća pjesma koja će izaći povodom izlaska albuma i to je duet mene i Petra Graše. Ponovo kažem, drago mi je da vidim kako su ljudi postali emotivniji, duhovniji, duševniji", priznao je Tonči.



Novi album trebao bi izaći u travnju, a Tonči se još veseli i novom nosaču zvuka koji je napravio za Petra Grašu, jer i sam priznaje od posljednjeg je prošlo mnogo vremena. No ni nakon toga ovaj glazbeni virtuoz neće sjediti prekriženih ruku, planova je mnogo.



"Grašo ima nakon 18 godina CD, a ja mislim da ću ga izbaciti napokon krajem godine, to jest da će biti priveden kraju proces miksanja mog dvostrukog CD-a 'Mediteraneo'", otkrio je glazbenik.



A da Tonči sigurno drži svoje mjesto u svjetskoj bazi glazbe, dokaz je i prva "Pop misa" koju upravo on radi, a za kojom vlada već neviđen interes.



"Ona je sad u fazi orkestracije. Malo eksperimentiramo koliko ćemo ići daleko jer naime radimo prvu pop-misu na svijetu. Zato su mi i inozemne kuće skočile za to jer toga nije bilo do sada. Odlično se uklapa u sakralne koncerte - o koncertnoj misi. Od koje ja pretpostavljam da će barem dva motiva ući tijekom desetljeća u uporabu i na liturgijama", izjavio je Tonči.



Glazbeni mag o mirovini i ne pomišlja jer kaže - bez glazbe jednostavno ne bi mogao živjeti, no ono što ga najviše zna nasmijati jest kada ga netko oslovi pjevačem.



"Malo dijete dođe pa me na ulici vidi i prepozna, što zbog reklama, spotova koji su malo iščašeni, pa kaže eno onaj pjevač, haha. Taj tren se želim ubiti, zapaliti sve što sam radio s Madre Badešom jer ja sam kompozitor, a ovo je čisto jedna moja katarza. Niti je to glas kojim se netko treba dičiti. Ali je to sve neobično i vrlo mi je bitno samo da to nije obično, stereotipno i normalno", zaključio je.



Normalno bi mogla zazvučati i jedna Tončijeva pjesma koju je pjevao Jole, ali na stranom jeziku. Naime, nedavno je kompozitor dobio zanimljiv poziv.



"Evo, jučer mi je došla u 10 sati navečer molba iz Njemačke za prepjev 'Nosi mi se bijela boja' da im dam dozvolu kao nakladnik i kao autor. Super je da te pjesme žive. Ja sam ih radio da većina njih preživi i nadživi i mene i sljedeće generacije", priznao je Toni.



To je ono što mu se nikako ne može osporiti, njegov glazbeni kod definitivno će ostati i opstati zauvijek u svjetskoj glazbenoj riznici.

