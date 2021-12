Split je dobio još jedno mjesto u kojem će se moći guštati u dobroj glazbi i vrhunskoj spizi. Prilika da zapjeva na otvorenju pripala je Tončiju Huljiću, čiji je nastup privukao brojna poznata lica. Kako izgledaju božićne pripreme, tko se nedavno vratio iz Dubaija i još mnogo toga doznao je Hrvoje Krolo za In magazin!

Nakon velikih svjetskih gradova i Split je dobio mjesto koje se na prvu izdvaja od drugih. Ugodna atmosfera i vrhunska hrana, recept su za odlične zabave. Iako to inače ne radi, Tonči Huljić je prihvatio poziv i zapjevao prvi na ovom mjestu.



"Ovdje je zamišljeno da sad bude cabaret. Ali ne samo cabaret u kojem ćemo gledati "Cirque du soleil" nego da budu i male umjetničke predstave, mali mjuzikli, glumačke predstave i tako dalje. Vrlo hrabar potez za Split'', komentirao je Tonči.



Upravo zbog posebnosti prostora, Tonči se odlučio da ipak zapjeva. A, kad Huljić nastupa poznatih lica ne nedostaje, a kad su među njima i dobri prijatelji to je dobitna kombinacija.



Ton: Jurica Pirić, modni dizajner

"Tonči, Vjekoslava, baš smo se sad izgrlili i izljubili, mislim uvijek se gotivimo i volimo. To su mi mogu reći moji prvi klijenti kad sam krenuo u ovaj posao prije 19 godina, Huljići su me prvi angažirali. Mogu reći da ih osjećam kao svoju obitelj.", govori Jurica Pirić, modni dizajner.



"Prvo, mislim da moraš podržavat svoju obitelj, a ovo večeras je toliki gušt. Ja inače guštam pjevati s njima prateće vokale, a s obzirom da večeras nisam ovo mi je toliki gušt sad. Jedino šta mi fali je Hana da s njom cupkam tu ali drugi put ćemo.", govori Domenica Žuvela.



"Imaju super pjesama i jako su zanimljive, ja ne znam čovjeka koji to ne voli slušati'', govori Anamarija Asanović, modna dizajnerica.



Gdje god da se pojave Tonči Huljić i Madre Badessa, zabavu dovedu do vrhunca, no Tonči nam priznaje, ovo su rijetki ovakvi izleti.



"U posljednje vrijeme sam puno više zauzet orkestralnom muzikom i s misom tako da me ove stvari malo vrate u realnost. Sljedeća misa je u Mostaru. Trebali smo i u Zagrebu u Lisinskog, ali prije 20 dana kad smo trebali krenuti u reklamnu kampanju odustali smo jer je bila taman uzlazna linija covida'', govori Tonči.



Iako od količine posla koji obavlja ponekad zaboravi i koji je dan, no ono što sigurno zna, jest da će Božić provesti uz obitelj, no ove godine malo drugačije. Pitali smo ga hoće li doći i budući zet.



''Hahaaha. On je tu i bez obzira na status, on je uvijek tu bez obzira na status. Evo tamo su mu tata i mama, a na bini će mu biti barba. Uglavnom trebalo bi biti obrnuto da ja pazim šta zet radi, a on mene pazi šta ja radim. Nevjerojatno gdje ide ovaj svijet'', šali se Tonči.



A iz bijelog svijeta točnije Dubaia stigla nam je bivša Miss Dalmacije Dina Jelaska, koja kaže, da je došlo vrijeme da se posveti sebi.



"To je nešto što je čekalo godinama. I odgoj djece i prestanak modelinga i sve to i sad je konačno moje vrijeme. Nakon modelinga i sa završenom Pomorskom školom i upisanom Ekonomijom koju nisam završila jer se nisam pronašla. Ove godine sam upisala, studiram na institutu i nadam se da ću diplomirati za pastry chefa u četvrti mjesec. To je nešto o čemu sanjam'', govori Dina Jelaska,



A sanjati je najbolje u ovo doba godine – jer nam se želje često i ispune.

