Tonči Huljić, Madre Badessa i Petar Grašo ujedinili su snage i snimili duet. ''Inamorana'' je pjesma koja vraća čovjeka u neka prošla vremena.

''Inamorana'' je pjesma koju pjevaju Tonči Huljić i Petar Grašo, a najavljuje novi album Madre Badesse. Zvukom, ali i duetom s Petrom nostalgija nas vraća na sam početak Madre Badesse.



"Nekako se vraćamo u stara vremena emotivno jer Tonči i ja nismo zapravo snimali zajedno i surađivali na taj način od ''Providence''. Kod nas nema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sve je trenutak i svaki trenutak guštamo. Tako da guštamo i u pjesmi ''Inamorana''. Čim sam je čuo prvi put svidjela mi se jako i kad je Tonči rekao da bi mogli iskombinirati nešto zajedno opet ja sam rekao ma i 50 puta za redom", kaže Grašo.



Spot za pjesmu snimljen je u samom srcu Splita u Dioklecijanovoj palači. A redateljsku palicu preuzeo je sam Tonči.



Dugogodišnji suradnici koji su, kako kažu, postali i obitelj imaju specifičan način razgovora. Naime, šaljiva vrijeđanja između Petra i Tončija jednostavno su sastavni dio komunikacije.



"Objektivno ja i on nemamo više o čemu normalnom pričati. Osim da se međusobno vrijeđamo na simpatičan način. Mi stvarno više nemamo šta normalno kazati jedan drugome. Normalni smo jedino u studiju i tu odma dođemo na prag, nekakve konstruktivne svađe", šali se Tonči.



"Nemaš puno prijatelja s kojima možeš 7 dana biti, što bi rekao i Tonči u pjesmi - "i bit i pit" haha ma i šutit, smijat se, pričat, da znaš da je tu samo dobrota u pitanju", dodao je Grašo.



Nakon dugih 18 godina, Petar će upravo u dogovoru s Tončijem izdati novi nosač zvuka i obećava da će to biti prava glazbena poslastica.



No ni Tonči ne sjedi prekriženih ruku, osim novog albuma Madre Badesse, tu je finalizacija pop mise ali i dvostrukog albuma instrumentalne glazbe i ističe dok ga bude glazba ispunjavala neće je prestati raditi.



"Da sam čekao da mi netko drugi nacrta život ne bi ga nacrtao tako kako ga sam sebi nacrtam. Ja sam u 50. godini odlučio sam pjevati, u 30. da mi neće Magazin biti početak i kraj svemira, a sa 60 sam odlučio biti instrumentalistička zvijezda i pisat mise. Je li može bolje'', šali se Tonči.



Iza njega je više od 1500 napisanih pjesama, a vjerujemo kako će ih još mnogo izaći upravo iz Huljićeve radionice.

