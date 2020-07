Ovogodišnje izdanje Splitskog festivala po mnogočemu će ostati u sjećanju mnogih. Festival slavi svoj 60. rođendan, a odvija se pod strogim epidemiološkim mjerama. Što nas očekuje ovaj vikend na splitskih Prokurativama, koja glazbena imena će nastupiti, te jesu li već poznati favoriti, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Iako se do prije mjesec dana još ništa nije znalo, hoće li se Splitski festival moći održati zbog pandemije koronavirusa - odlučeno je. Ovog vikenda, dvije večeri zaredom, - pjesma će se čuti na najljepšoj pozornici na otvorenome.



"Ove godine smo to dosta brzo morali napravit, morali smo napraviti na jedan drugačiji način nego što je ovo sve skupa bilo do sada. Znači u gledalištu neće biti tribina, to otprilike znači da će biti negdje 500 ljudi na Prokurativama, a ne kao do sada 1500 do 2000. Dezinfekcija na ulazu, razmak između stolova", pojasnio je organizator festivala Tomislav Mrduljaš.



Sve će se napraviti kako bi se na Splitskom festivalu svi pridržavali mjera na koje nas upućuje stručni nacionalni stožer. Nedjelja će tako biti natjecateljskog tipa, dok je subota rezervirana za retrospektivnu večer. A poznatih imena neće nedostajati ni ove godine.



"Drago mi je šta će doći na St festival i pjevati svoju glazbu Kićo Slabinac, Zorica Kondža, Doris Dragović, Đorđi Peruzov, Neno Belan, Karan, Marko Tolja jedan od mlađih izvođača ali čovjek koji naprimjer obožava Olivera. U svakom slučaju dali smo malo prilike i mladima pa smo napravili nekoliko grupnih pjesama Marku Kutliću, Neli, Antoniji Dori Pleško", otkrio je.



Upravo spoj iskustva i mladosti, Tomo ističe kao recept za uspjeh festivala. Retrospektivna večer će nam donijeti dašak pjesma koje su obilježile Splitski festival, dok će natjecateljska večer ponuditi neke nove buduće hitove.



"Nekako bi htio da taj festival uvijek ostane onaj svoj da jednostavno ne poprimi neku stranu patinu. Neka on ima tu svoju boju koju je oduvijek imao, a mi ćemo se trudit da to moderniziramo i uklopimo u nekakve buduće zakonitosti ove zabavne glazbe", zaključio je organizator.



Budućnost hrvatske zabavne glazbe počiva upravo na ovakvim festivalima gdje se može prezentirati nova pjesma ali i izvođač. U finalnoj večeri moći ćemo čuti čak 22 nove skladbe.

Prokurative će dvije večeri biti ispunjene dobrom glazbom, ali o favoritima još ne možemo razgovarati.



"Ja sam onako zadnji čovjek koji bi trebao sada kazati koji su mu favoriti haha, u svakom slučaju će publika odlučiti o favoritu, onome ko će dobiti nagradu publike. A stručni žiri će odraditi nagradu žirija. Ja bi to ostavio za poslije festivala ali sam siguran da ima stvarno odličnih pjesama", sa smiješkom je izjavio.



A kako izgleda Splitski festival u doba korone možete saznati već ovaj vikend.

