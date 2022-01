Mladi zagrebački glazbenik, podrijetlom iz Žepča, Tomislav Marić Toma, kojeg smo upoznali na prošlogodišnjoj Dori s pjesmom ''Ocean of love'', i ove će godine pokušati izboriti titulu pobjednika i otputovati u Italiju na Eurosong. O pripremama za Doru, nedavnom vjenčanju i bračnoj idili te nastupu na dočeku pape u Sarajevu, saznajte više u prilogu In magazina!

Ovako je Tomislav Marić zvani Toma zvučao prošle godine na Dori kada je pokupio simpatije publike. Uskoro će se ponovno natjecati za titulu hrvatskog predstavnika na Eurosongu.



''Pjesma za Doru za 2022. je zapravo jedna skroz druga priča kad je Toma u pitanju, pri tom ne mislim da je to neki drugi Toma, to je i dalje ista persona, isti izvođač, ali je Toma ušao u neku drugu dimenziju sebe'', objašnjava.



Njegova nova pjesma nosi naziv ''In the darkness'' i mnogo je mračnijeg karaktera. Mnogi ga pitaju pa kako će netko s ovakvim osmijehom pjevati o ljubavnom bolu.

Znaš kako u mraku uvijek ima nešto što svijetli, well that's me! Mislim, ima Toma i onu svoju, neću reć mračnu stranu da ne ispadnem penegativan, ali čak više volim, glupo je reć depresija, više volim taj emotivniji moment kad je glazba u pitanju i zapravo mogu reć da se puno bolje osjećam u ovom izdanju koje će bit ove godine na Dori'', kaže.



''Važno je sudjelovati'' ili Toma ove godine cilja na pobjedu?

''Mislim, nećemo se lagati, svatko tko dođe na Doru se dođe natjecati, imatu želju da dođe na Eurosong. Inače bi išao na neki drugi festival u Hrvatskoj'', kaže.

:

Dok će neki Tomu bliže upoznati na Dori, mnogi već dobro znaju njegov pop, ali i repertoar duhovne glazbe. Rado je pjeva, ali i sluša.



''Baš sam nedavno, bio je neki krivi dan i pustio sam si tako neku duhovnu glazbu na TV i stvarno sam se za 10 minuta već smijao, a da je nisam ni registrirao jer je bilo sa strane, ali digla me je, pomogla mi je. Mislim da je to lijepi dio moje glazbe koji nosim sa sobom jer uvijek znam da je tu da me dočeka i kad previše letim da me spusti i ka prenisko hodam da me digne kako treba'', kaže.



Toma je svoj nastup života odradio još kao dječak. Naime, imao je priliku zapjevati na dočeku Pape u Sarajevu 2015.. O tom nastupu uvijek govori kroz osmijeh.



''Naravno da će uvijek biti osmijeh kad je taj nastup u pitanju, ja sam bio mali klinjo, zbor je bio dosta velik, par stotina ljudi je bilo na tom dočeku u Sarajevu i onda smo nas pet iz naše grupe iz crkvenog zbora da otpjevamo pjesmu ''Na tvojim rukama''. Ja kao stojim i ne znam kome pjevem jer nikog ti ne vidiš, to je jednostavno gomila mravi na stadionu i ja kao pjevam i onda shvatiš da je tu skoro 70000 ljudi i samo nogu puknu, nema ih više'', prisjetio se.



Nema straha kad je ljubav u pitanju. Ovaj glazbenik i radijski voditelj nedavno je uplovio u bračnu luku. Statistike kažu da se muškarci u Hrvatskoj najradije žene oko 40., no dvadesetčetverogodišnji Toma popravlja statistiku.



''Tako je, ja popravljam statistiku u Hrvatskoj. Pa je, ljudi će reć da sam mlad, ja ću reć da sam u pravo vrijeme našao pravu osobu za sebe, da sam u pravo vrijeme sklopio brak zapravo. Evo ima par mjeseci kako sam friško oženjen, još se navikavam na prsten, još ga uvijek vrtim po prstu. Nisam samo ja u pitanju, tko god naše pravu osobu, pa mislim zašto ne, trčite, ženite se, udajite, volite se'', poručuje.



Supruga je najveća podrška ili najveći kritičar?



''Uvijek najveći kritičar. Marina je glazbenica i po struci. Naravno da je podrška, al kod nje nema ''kako si ti to dobro napravio'', nego ''da si ovo bolje napravio, sve bi ti bilo super Ali to je super, to mi nabija moj ego i onda ja ''E, sad ćeš me vidjet kad ja to napravim, kad ja to otpjevam'', tako da koliko kritika, toliko podrške'', priznaje Toma.



Toma je u posljednjim pripremama za ovogodišnju Doru, a mi želimo da mu se ostvare svi zacrtani planovi.



''Iz tvojim usta u Božje uši. Kako bude bit će, ja to kažem jer to i mislim, ali želje su tu da se sanjaju, a hoće li se na kraju i ostvariti to ćemo vidjeti'', kaže.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Našem komičaru u 50. godini stiže prinova, on i partnerica vješto su čuvali lijepu tajnu, ali sada je sve jasno kao dan! +17

S malih ekrana ju pamtimo kao pravu zlicu, a nisu ju mimoišle ni preljubničke afere čiji su sočni detalji tek kasnije otkriveni +12