Da prava pjesma uvijek može pronaći put do srca slušatelja, dokaz su Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Iako mnogi glazbenici ističu kako se u ovo vrijeme ne isplati snimati nove pjesme, za njih je ovo bio pun pogodak. "Ugrij mi dušu" naziv je njihove nove uspješnice. Zašto su se odlučili pjesmu izdati baš sada, koja je poveznica njih i Turističke zajednice te uživaju li u ovom predblagdanskom ozračju, otkriva naš Hrvoje Krolo.

"Ugrij mi dušu" novi je singl Tomislava Bralića i Klape Intrade, koji je u samo tjedan dana preslušan nešto manje od 200.000 puta na YouTubeu. Pjesma je nastala prije tri godine i, kaže Tomislav, bila je u ladici sve do sad.

"Mislim da je ovo bio najbolji termin jer i sam naslov govori 'Ugrij mi dušu'. Ja se nadam da će u ove hladne dane, i što se tiče zime i korone, sve skupa malo ugrijati dušu svih mojih, prijatelja, slušatelja, svih poznanika. Da im da malo optimizma, pozitivnosti, nadam se da će to ova pjesma nadoknaditi", rekao je Tomislav Bralić.



Kao i uvijek do sada, Intrade se trudio osim pjesmom ljudima dočarati i sliku ljepote naše zemlje - pogotovo Dalmacije, koju uvijek ponosno prikazuju u svojim spotovima. Upravo su zbog toga od 2017. godine ušli u međunarodni Klub zaslužnih za razvoj turizma.

"Drago mi je kad vidim turiste da zahvaljujući i našim pjesmama dođu u našu zemlju, pa sam i pjesmu 'Ugrij mi dušu' snimio na Ugljanu, Kalima, Preku, Tvrđavi sv. Mihovila. Nagrade TZ-a prihvatili smo objeručke i hvala im što se sjete Klape Intrade", istaknuo je Bralić.



Na baladu koja pjeva o duši ispunjenoj ljubavlju malo će tko ostati ravnodušan. Upravo kad nam je duša puna, Tomislav ističe, tada smo najmirniji. Njemu su za mirnu dušu ove godine ipak nedostajale pojedine situacije.

"Kad dođem doma s nekog koncerta pa dođem u toplu kuću, topli dom, nađem doma sve žive i zdrave - vesele i nasmijane. To mi fali ove godine malo, ali nadam se da će ovo brzo proći", ispričao je.



Iako bez koncerata i okupljanja Klapa Intrade ne želi zapustiti svoje obožavatelje, upravo zato nastavljaju s novim pjesmama unatoč tome što su mnogi glazbenici od toga odustali i čekaju bolja vremena.

"Mislim da treba čovjek uvijek raditi, snimati i stvarati. Nije nikad vrijeme stalo, i ovog rata smo radili, pjevali. Zato mislim da treba čovjek, kad već ne može pjevati na pozornici, snimati, doći u studio i biti s kolegama", objasnio je Bralić.



Božićnom vremenu Tomislav se posebno raduje jer, kaže, sve ga podsjeća na djetinjstvo.

"Znali smo pucati i na garbul, petarde, pjevali smo božićne pjesme, to je vrijeme kad su prve fritule. To je vrijeme kad smo išli na polnoćku, kod susjeda pjevati, a to je mjesec i u kojem sam se rodio, tako da volim ovaj mjesec. Ovaj je Božić malo drugačiji, podsjeća na '91. i ja se nadam da više neće biti ovakvih Božića, da će idući biti veseliji, sretniji, da će ljudi moći drugima stisnuti ruke, poljubiti se i zagrliti", istaknuo je glazbenik.



Unatoč cjelokupnoj situaciji Tomislav ne gubi nadu da će se ipak sve vratiti na staro te da ćemo napokon ponovno moći normalno živjeti.

"Ja se nadam da će svatko ove godine osjetiti toplinu Božića bez obzira na ovu koronu koja nas je snašla, ali eto - optimizma, vedrine, i bit će bolje u 2021. i želim svima puno sreće, zdravlja i obilje, obilje blagoslova", poručio je Bralić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.