Novu pjesmu Tomislava Bralića i klape Intrade prvo je otpjevao Oliver Dragojević. Legendarni pjevač ipak je nije uspio objaviti za života pa je ta čast pripala Braliću i njegovoj klapi. Najpoznatiji bibinjski slavuj vrijeme u izolaciji provodi sa svojom mnogobrojnom obitelji pa im nije dosadno.

Novu pjesmu Tomislava Bralića i klape Intrade ''Riči lažljive'' prije nekoliko je godina otpjevao Oliver Dragojević, no nije ju uspio objaviti. Stajala je tako u ladici sve do nedavno, dok autor pjesme nije odlučio udahnuti joj život kroz moćni vokal ovog Bibinjca.

A baš poput svih, i Tomislav Bralić dane provodi u izolaciji.

''A dobro je. Bila me malo kriza uhvatila prvih 5-6 dana. Sad je nekako...što manje gledam vijesti, to mi je bolje. Pogledam samo ono što mi je potrebno. Doma sam s mojima. Igramo na karte, gledamo dobre filmove, stare utakmice su interesantne'', priča.

U njegovu domu nikad nije dosadno. Bralić ima četvoricu sinova, a i on potječe iz velike obitelji s desetero djece pa je rođake teško i nabrojiti. S većinom se sada čuje samo telefonom i putem društvenih mreža.

''Sva dica su mi trenutno u Bibinjan, tu kraj mene u susjedstvu su mi otac i mati, kod kojih sam pola dana, dok vidim šta njima treba i tako... Onako obiteljsko jedno baš ozračje. Blizu su mi i moje masline, pođem do polja da me nitko ne vidi po šparoge i to je to'', kaže.

Kao odgovoran otac brine se da cijela obitelj poštuje propisane mjere opreza, no panici i strahu nema mjesta.

''Strah me je virusa, strah me je bolesti kao svakog normalnog čovjeka, ali ne previše. Ja se nadam opet i da me ne daj Bože uvati, da bih se znao obranit, da imam imunitet ali ne treba se igrati, treba slušati ono što nam ljudi govore'', kaže.

Pedesetjednogodišnji pjevač već kuje planove kako će nastaviti užurbani glazbeni tempo sa svojom klapom, čim se za to stvore uvjeti.

''Nedostaje mi najviše klapa, putovanja, taj ritam koji smo imali zadnjih 15 godina. Mi nismo takoreć stali, svaki vikend smo negdje pjevali, jedino u siječnju smo malo odmarali. Čak mogu reći da sam se i umorio malo od pjevanja, ovo mi je malo dobrodošlo da se svi skupa malo odmorimo, skupimo novu energiju'', objašjnava.

Uz kolege iz klape, Braliću nedostaju njegovi uobičajeni svakodnevni rituali i sitnice koje smo nekad uzimali zdravo za gotovo, a danas su samo puka mašta.

''Nedjeljom nema okupljanja, nema mise. Nema popodnevnog druženja. Znali smo na boče igrati. Znate ono kad nedjelja čovjeku prođe, a nema te neke stalne navike, onda je sve drugačije. Svi su mi dani isti'', kaže.

U nadi da će ova pandemija ubrzo postati prošlost, Bralić poručuje: ''ostanite doma!''

''Podrška svim Hrvaticama i Hrvatima, svima koji nas vole i prate. Izdržimo, bilo je i gorih dana koje smo mi znali izgurati. Jutros sam čuo podatak da je Zadar 91-e bio 100 dana bez struje i vode uz bombardiranje i opću opasnost. Ovo je samo malo discipline i samo malo kontrole i ja se nadam da će do lita sve proći'', zaključio je za kraj razgovora.

